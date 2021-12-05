說一堆都沒人懂！日本溝通大師教「摘要力」：先刪掉9成重點

▲報告時講了老半天，主管、同事都聽到恍神⋯你可能是沒有運用「摘要力」。（示意圖／You X Ventures／取自免費圖庫unsplash）

記者林育綾／綜合報導

在會議報告老半天，卻被主管反問「重點是什麼？」跟人分享書籍、電影或演講內容，別人卻一頭霧水、有聽沒有懂⋯。日本溝通大師山口拓朗提出「摘要力」，刪掉9成內容、用3步驟提煉出迅速要傳遞的資訊，除了增加工作效率，還能在日常生活中增強人際關係，提升社群軟體的貼文及溝通等。

山口拓朗在《摘要力》書中提到，一個人如果能從龐大的資訊中，挑出特別耀眼的重點部分傳達給他人，對方會非常開心，這也就是「摘要力強的人」，而這樣的人有個共同點，就是他們向人傳達資訊時會「刪去9成內容」，堅信只要剩下1成內容，對方就能理解時，「這種來自發話者的自信，能帶給對方很大的安心感。」

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他表示，「不擅長摘要」的人，什麼細節都要說清楚，認為「若不多說一點，對方會無法理解」，不過這種想法背後，其實潛藏著發話者本身「並不理解重點在哪裡」的「自信欠缺感」，往往是發話者的摘要處理能力不足。

▲日本溝通大師山口拓朗撰寫書籍，指引關於培養摘要力的3大基礎步驟。（圖／商周出版）

如何將訊息「縮短」、「明確化」後，再快速地傳達出去？「摘要力」的重點有3個基礎步驟：收集正確資訊→整理資訊優先順序→因應狀況簡潔傳達給對方。

山口拓朗撰寫《摘要力：刪掉9成重點，比別人強10倍的表達力》，近來由商周出版發行繁體中文版，內容指導關於摘要力的3大基礎步驟，搭配大量案例與練習題，從工作、生活社交到網路平台，從此告別「說太多」、「說不夠」、「說不清楚」等溝通問題，協助讀者成為「摘要達人」。