歷史頭一遭「下流世代」來臨！英專家揭露：我們注定比父母更窮

▲英專家透露警訊：「我們是歷史上首個比父母更貧窮的世代」。（示意圖／《寄生上流》劇照，CatchPlay提供）

記者林育綾／綜合報導

現代許多年輕人將買房視為遙不可及的夢想，薪資漲幅更跟不上通貨膨脹。英國經濟學專家馬克．湯瑪斯（Mark Thomas）在新書《下流世代》大膽預測，如果我們再不做些什麼，2050年以前「全球經濟就會面臨崩潰」，更透露警訊「我們是歷史上首個比父母更貧窮的世代」。

商周出版近來發行英國專家馬克．湯瑪斯（Mark Thomas）的著作《下流世代》（99%: Mass Impoverishment and How We Can End It），提到「我們正活在焦慮年代，大規模貧困就在你身邊，這波災難性的走向，讓年輕世代身陷貧苦泥沼無法脫身。」

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作者以服務於英國知名顧問管理公司多年的經歷，透過經濟學的角度預見一個即將發生的未來，「如果我們再不做些什麼，在2050年以前，全球經濟就會面臨崩潰。」此外他更透露了一個警訊，「我們是歷史上首個比父母更貧窮的世代」，未來甚至可能要依賴食物銀行，老年生活更成為所有人的慢性焦慮。

「如果經濟表現良好，那麼大多數人怎麼會表現不好？如果經濟大餅增長了，為什麼我們都沒有得到更大的份額？這本書顯示了我們99％的人可以採取的行動，以消除大規模貧困並建立一個值得生活的社會：一個人人受益的富裕時代。」

該書除了獲得英國亞馬遜五星好評暢銷書，如今中文版在台發行，也獲得《做工的人》作家林立青、公民教師及《思辨》作者黃益中推薦。

▲下流世代：我們注定比父母更貧窮。（圖／商周出版提供）