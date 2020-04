歷史頭一遭「下流世代」來臨！英專家揭露：我們注定比父母更窮

▲英專家透露警訊:「我們是歷史上首個比父母更貧窮的世代」。(示意圖/《寄生上流》劇照,CatchPlay提供)

現代許多年輕人將買房視為遙不可及的夢想,薪資漲幅更跟不上通貨膨脹。英國經濟學專家馬克.湯瑪斯(Mark Thomas)在新書《下流世代》大膽預測,如果我們再不做些什麼,2050年以前「全球經濟就會面臨崩潰」,更透露警訊「我們是歷史上首個比父母更貧窮的世代」。

商周出版近來發行英國專家馬克.湯瑪斯(Mark Thomas)的著作《下流世代》(99%: Mass Impoverishment and How We Can End It),提到「我們正活在焦慮年代,大規模貧困就在你身邊,這波災難性的走向,讓年輕世代身陷貧苦泥沼無法脫身。」

作者以服務於英國知名顧問管理公司多年的經歷,透過經濟學的角度預見一個即將發生的未來,「如果我們再不做些什麼,在2050年以前,全球經濟就會面臨崩潰。」此外他更透露了一個警訊,「我們是歷史上首個比父母更貧窮的世代」,未來甚至可能要依賴食物銀行,老年生活更成為所有人的慢性焦慮。

「如果經濟表現良好,那麼大多數人怎麼會表現不好?如果經濟大餅增長了,為什麼我們都沒有得到更大的份額?這本書顯示了我們99%的人可以採取的行動,以消除大規模貧困並建立一個值得生活的社會:一個人人受益的富裕時代。」

該書除了獲得英國亞馬遜五星好評暢銷書,如今中文版在台發行,也獲得《做工的人》作家林立青、公民教師及《思辨》作者黃益中推薦。

