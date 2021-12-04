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林秉樞遭指是中國滲透綠營　媒體人：被段宜康發文狠狠打臉

▲▼林秉樞施暴高嘉瑜凌晨遭羈押。（圖／記者游宗樺攝）

▲林秉樞施暴高嘉瑜遭羈押。（圖／記者游宗樺攝）

記者崔子柔／綜合報導

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴案轟動全台，林秉樞過去的黑歷史和家世背景都受到大肆討論，名嘴溫朗東2日指出，他認為林秉樞和中國關係匪淺，「是有計畫性的滲透進本土陣營，這是標準的國安問題」，不過資深媒體人黃揚明則表示，段宜康的說法已經狠狠打臉溫朗東。

溫朗東2日下午在臉書表示，林秉樞冒充國安高層、長期住在容易交付資金跟資料的飯店，於2018年9月30日在「思想坦克」發表文章，主張台灣有揮舞五星旗的自由，其碩士論文指導教授楊君仁也常往來兩岸，認為「林秉樞是有計畫性的滲透進本土陣營」。

▲▼民進黨立委段宜康。（圖／記者潘永鴻攝）

▲民進黨前立委段宜康。（圖／記者潘永鴻攝）

黃揚明昨（3）日則發文表示，段宜康和林秉樞在2012年就相識，段不但有出席林母的告別式，還為高嘉瑜的事向週刊打聽內情，林秉樞更稱呼段宜康「老大」。

黃揚明強調，段宜康是民進黨內性格最龜毛的人，沒有一定程度交情不會出席婚喪喜慶，也不一定會接每個媒體記者的電話，但林秉樞致電給他，他是會接聽的，「若如溫朗東所言，林秉樞是中國佈建的人員，那段宜康就是被滲透的對象，難道不該用國安法查辦？整個民進黨裡面有多少人認識林秉樞，難道不該一個一個詳查？」，「而且，若民進黨一堆人分辨不了中國佈建的人，豈不是抗中保台史上最難堪的奇恥大辱」。

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