林秉樞燒出「國安問題」　李艷秋揭3點：要忍耐網軍到何時？

記者柯沛辰／綜合報導

林秉樞施暴高嘉瑜，幕後網軍一一現形。資深媒體人李艷秋表示，民進黨眾人在政壇打滾這麼久，真的會因為林秉樞自稱國安高層就受騙上當？另外，近年案子隨處可見網軍參與，每次出事都先帶風向，外交官蘇啟誠就是因此冤死，到底大家要忍耐網軍威脅到何時？「林秉樞不是國安人士，但他揭露的是國安問題。」

李艷秋在臉書表示，各界不捨高嘉瑜身心受創，也發現其男友林秉樞身上疑點重重，「為什麼這種咖在民進黨內吃香喝辣、眾人吹捧？」不僅母親告別式都有不少上市公司董事長都親自到祭，有10多名立委前往，還有司法院長及大法官送花。

▲李艷秋認為，林秉樞雖不是國安高層，卻揭露了網軍橫行的「國安問題」。（圖／記者游宗樺攝）

她盤點，從目前資訊可略知林秉樞的操作模式，包括透過立委范雲向總統府要輓聯、前立委謝欣霓說告別式上各派系都有人出席、館長陳之漢到場也說政商雲集、林自稱國安高層遭總統府否認、林確實委託網軍帶風向、高嘉瑜曾多次看到林男操作多重帳號，還威脅高「我有網軍，以後要毀了妳，就用FB、PTT帳號來發動。」

李艷秋疑惑，民進黨人士是單純無邪的小白兔嗎？在政壇翻滾這麼久，什麼鬥爭沒參與過，一個自稱國安高層的人，就可以讓各位老狐狸受騙上當？如果林沒有證明自己真的位居「權力核心」，那為何各派系都要討好他？現在事情爆了，每個人都說不熟，都說被騙，民進黨真的好傻好天真？

再者，就算林秉樞天花亂墜、吹噓人脈，是個大騙子，大家也都真的受騙，「但民進黨人光憑他說跟誰熟識，就趕緊貼近拉攏，這個黨拉幫結派、深怕被排擠出核心的心態，還會做出多少令人瞠目結舌的蠢事？」

▲前駐日本大阪辦事處處長蘇啟誠遭網軍帶風向攻訐，最後上吊輕生。（圖／翻攝自臉書／蘇啟誠）

李艷秋說，這個案子果不其然又看到網軍出現，已經是既定模式，反正出了事，先找網軍帶風向，把受害人變成加害人，混淆視聽，外交官蘇啟誠的冤死不就是這樣操作的嗎？「民進黨的網軍到底誰在養？誰下令？大家到底要忍耐民進黨網軍威脅霸凌到什麼時候？」

李艷秋認為，「一個林秉樞，看到民進黨集體愚蠢與墮落，林秉樞不是國安人士，但是他揭露的，是國安問題。」

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