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2021雲嘉嘉營藝術連線　跨域溯源嘉南平原

▲2021雲嘉嘉營藝術連線，跨域溯源嘉南平原。（圖／縣府提供）

▲雲林縣長張麗善與文化處處長陳璧君，今年以「移動聚落－2021雲嘉嘉營藝術連線」展開雲嘉南的文化溯源。（圖／縣府提供）

記者游瓊華／台中報導

以「移動聚落」為主題的2021雲嘉嘉營視覺藝術連線落幕，也是國內唯一跨越四個行政區（台南市、嘉義市、嘉義縣、雲林縣）的聯盟式藝術節慶。而展覽幕後推手是雲林縣文化處處長陳璧君，曾經叱吒時尚圈，橫跨媒體、教育、文創，多年前從繁華台北回到雲林家鄕，讓她延伸出這次主題「移動聚落」。

▲2021雲嘉嘉營藝術連線，跨域溯源嘉南平原。（圖／縣府提供）

▲從繁華台北回到雲林家鄕職掌文化觀光，處長陳璧君本身就是一個最佳移動代表。（圖／縣府提供）

陳璧君說道，90%台灣人都是移民，這個議題跨足嘉南平原時空脈絡，對雲嘉南的文化溯源，有著重大深度的歷史意涵，不管宗教、生活、飲食，都源自同樣肥沃的嘉南平原和西濱沿海，透過藝術家創意詮釋，展現雲林做為中部文化發源與推展的關鍵地域。

▲2021雲嘉嘉營藝術連線，跨域溯源嘉南平原。（圖／縣府提供）

處長陳璧君舉例說，雲林台西是台灣丁姓宗族最大聚居地，根據丁姓族譜記載，雲林台西是阿拉伯穆斯林的血統後裔，「因為一個人的移動，最後成為一個聚落，其實是雲林非常典型的移動聚落生活狀態。」在藝術家林正偉《交託給風》的創意表現下，魔毯飄起有如盛載著400年前祖先來台開墾的夢想，多元文化需要自由與包容，才會共榮共好。

「移動聚落－2021雲嘉嘉營藝術連線」成功跨域展演嘉南平原的歷史文化脈絡，處長陳璧君期許雲林能成為台灣文化開啟的心臟，讓這顆心臟開始跳動，把屬於文化藝術的血液流到全身，她說道，這場疫情讓人們重新反思，文化不應是對立而是包容，文化議題很廣泛，更是一種思想交流，如何在異中求同、同中求異，找到可以對話的部分，正是她持續努力的方向。

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