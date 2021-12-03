　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

等2年！2022台北國際書展6月登場　主題國宣布、文化部補助展位費

▲▼2022台北國際書展將於6月舉行。文化部長李永得（左2）、台北書展基金會董事長林訓民（右2）、文化部人文及出版司長陳瑩芳（左1）及台北書展基金會執行長王秀銀。（圖／文化部提供）

▲2022台北國際書展將於6月舉行，主題國為法國，文化部宣布將補助展位費。（圖／文化部提供）

記者林育綾／台北報導

等了2年！因新冠疫情衝擊，「台北國際書展」實體展連續2年被迫停辦，如今宣告將於明年6月2日至7日舉行，書展主題國為法國。文化部長李永得今（3）日表示，2022台北國際書展「除非不得已，一定會堅持辦下去」，而為了降低出版業參展負擔，也將補助所有國內民間參展單位展位費，最高可達7成。

李永得提到，台北國際書展一直是出版產業年度最大的盛事，2年的停辦對於出版產業的整體信心影響極大，而此次與台北書展基金會評估後，認為到了明年6月時，我國疫苗施打涵蓋率可達到約8成，防護力也較足夠。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台北書展基金會也提到，明年特別移至6月舉行，讓參展業者、觀展民眾、來訪外賓在初夏時節，能安心參與，預計2023年將恢復為在2月左右舉行。

李永得也透露，去年藝FUN券發行13億，今年擴大到18億，目前為止統計出版消費占6成，跟去年差不多，文化部也正在構思，計畫將「藝FUN券」常態化，但目前仍在討論階段，未來再公布相關細節。

▲▼24小時敦南誠品在5/31熄燈打烊後，確定由信義誠品接手24小時書店的任務，圖為信義誠品現況。（圖／記者湯興漢攝）

▲「藝FUN券」消費仍以出版和書店為大宗。（資料圖／記者湯興漢攝）

2022年是台北國際書展30周年，台北書展基金會董事長林訓民表示，明年的書展主題為「一起閱讀趣」，主題國為「法國」，期盼歷經疫情洗禮，人與人之間因為口罩、面罩而感到疏離之時，能在書展30年重逢相聚，「一起」成為最溫暖的渴望，一起體驗閱讀樂趣。

2022書展將推出一系列30周年慶活動，明年4月舉行「城市在閱讀」起跑暖身，並策劃「圖像30主題展」，以插畫名家作品展或邀請漫畫家現場進行主題創作等，帶領讀者一起進入圖像閱讀世界，推廣圖像類型出版。

另也鼓勵各參展單位發揮企劃力和創意，於各自展位內規劃陳列「書展30專區」，策劃推薦讀者的主題內容，一起串聯成最盛大的30周年慶祝閱讀派對，讓全台讀者看書、逛展之餘，也能參與互動，一起從閱讀中體驗不同的樂趣。

文化部表示，這屆書展也將延續「18歲以下免費入場、天天星光夜、桃園（含）以南及宜花東的讀者，於展期持台鐵及高鐵票根免費入場」等優惠措施，鼓勵跨境讀者參加，同時推出只在書展才有的專屬限量精美紀念提袋。2022年台北國際書展，報名參展時間自即日起至2022年1月3日截止，邀請蟄伏已久的出版單位踴躍報名參展，相關資訊可至www.tibe.org.tw查詢。

►半夜想吃泡麵必備這台！

ET快訊
快訊／桃園民宅裝潢灌漿崩塌！女鄰居洗衣服到一半突遭活埋
快訊／罷免林昶佐二階連署通過！　1月9日投票
大型第3劑試驗出爐！　「這廠牌」抗體增加最高
台灣史上第1人！　戴資穎奪BWF年度最佳女運動員獎
好市多搬6大箱鮮乳！奧客搬超硬後台「認識XXX」　店員秒惦惦
他爆中福袋262萬賓士沒領　超商吐真相大逆轉
鵝肉西施「摘口罩」露無P真實身材！憲哥：平常就穿這麼沒禮貌嗎
快訊／新莊中正路公車撞進騎樓！　機車噴倒店面受損

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

便當最雷配菜「比三色豆可怕」　網一致點名大魔王：真的很怒

換製造廠品質難控！皮膚炎用藥「艾若膚乳膏0.1%」2萬條限期回收

嫁給台大老公！她「私立畢業+沒固定工作」...見婆婆紅包金額傻了

等2年！2022台北國際書展6月登場　主題國宣布、文化部補助展位費

等嘸金孫！恐怖婆婆「符水加飲料」騙媳婦喝　還幫兒子找女人

擁「3房2車存款8位數」想當爸！　「妻不想生小孩」他嘆：自私

台鐵EMU3000搶先看！座位附「2插座」　搭車邊吃冰＋喝星巴克

英國大型第3劑試驗出爐！mRNA結果最佳　羅一鈞分析各組合優缺點

採購水產品不怕踩雷　農委會溯源水產專區「安心買」

好市多搬6大箱鮮乳！奧客搬超硬後台「認識XXX」　店員秒惦惦結帳

薔薔20歲遇恐怖情人「要高嘉瑜多交男友」 「會打女人的是俗辣」：現在哪個男人敢打我！

高雄男不滿被討錢撂人撞車猛砸　球棒隊見警落跑...2小時後全落網

警車陣竄出！直行機車急煞碰撞　員警指責「路口應減速」騎士傻眼

涉7罪嫌聲押禁見！林秉樞提3回應　「嘉瑜、小馬你們贏了...放我一馬」

百白救場被李國修認可：來演我的女主角！　拒演廣告「不能用自己告訴世界這樣是醜」

林秉樞涉7嫌遭羈押「人生已最低」　沉默後回應：高嘉瑜應該很開心

薔薔評白靈「金馬戰袍最大敗筆」：穿太多了！　身材好就要露「不然辛苦努力是為了什麼」

網紅產品遭疑盜淘寶圖「多LOGO貴2倍」　官方深夜發聲！還原始末

丁寧心疼高嘉瑜⋯曝兒時家暴經歷　惹怒老公見他反應「確定是我要的人」

林秉樞無業卻包飯店全靠爸買單　桃花超旺2官司靠「女友們」脫身

便當最雷配菜「比三色豆可怕」　網一致點名大魔王：真的很怒

換製造廠品質難控！皮膚炎用藥「艾若膚乳膏0.1%」2萬條限期回收

嫁給台大老公！她「私立畢業+沒固定工作」...見婆婆紅包金額傻了

等2年！2022台北國際書展6月登場　主題國宣布、文化部補助展位費

等嘸金孫！恐怖婆婆「符水加飲料」騙媳婦喝　還幫兒子找女人

擁「3房2車存款8位數」想當爸！　「妻不想生小孩」他嘆：自私

台鐵EMU3000搶先看！座位附「2插座」　搭車邊吃冰＋喝星巴克

英國大型第3劑試驗出爐！mRNA結果最佳　羅一鈞分析各組合優缺點

採購水產品不怕踩雷　農委會溯源水產專區「安心買」

好市多搬6大箱鮮乳！奧客搬超硬後台「認識XXX」　店員秒惦惦結帳

公主病女訂房！要一支「服務她專線」員工心累：一晚才1800耶

快訊／桃園民宅灌漿崩塌！女鄰居洗衣服到一半突遭活埋

蘇貞昌要查網軍案外案？柯文哲：可能查到自家人

超災難婚禮！新娘暈倒「嘔吐」在新郎身上　白裙還沾到人屎

第四季夠旺　SCFI周漲幅加大至2.71%、東南亞線運價維持逾一成漲幅　

快訊／中選會：罷昶二階連署通過　1月9日舉行投票

3個技巧讓「戀愛運爆棚」　轉換生活軌跡、增加儀式感都是秘訣

佳世達旗下浚鴻數據「AI 健康風險分析」　搶攻7成健檢中心商機

新秘境在樹林！荷花池「環池步道、心型島」還有漂流木鞦韆

職場安全再提升　雲林縣府協助中華電信成立安衛家族

家教男「詭異洗腦」30天！12歲女聽「把ＯＯ皮帶鬆開」　爸看監視畫面狂抖

生活熱門新聞

「3年沒恩愛」夫偷吃小10歲妹子　網秒挺男方

「欸你這週要幹嘛」不是第一次爆抄襲！老粉失望

冰淇淋桶超大凹洞　內行一看秒讚

明晨下探10°C　回暖時間點出爐

她30歲想轉職　怎5年內年薪百萬

男想壞壞遭拒「把她變記事本」　老司機曝心態

林秉樞斗內！主播朗讀恐嚇訊息…高嘉瑜尷尬笑

好市多搬6箱鮮乳！「客嗆認識XXX」店員秒給買

新北林口無預警停電　居民崩潰

台獨機關槍「6大爭議」起底　偷拍議會美魔女害老闆道歉

自強號激烈震動　他崩潰喊快解體

法國櫃姐服務過台、陸客人　1差異決定來台灣

網爆成「佔位圖書館」　路易莎回應

Omicron一定會來到國門！　會不會進社區？醫曝1關鍵

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

「1男1女」躲林秉樞房幫收東西！2人真實身分曝光

5歲男童跑鄰居家遭「比特犬緊咬腹部」！送醫搶救亡

快看證件！3大飯店「身分證優惠」

獨／網軍再現！再指高嘉瑜愛拍性愛片

「3年沒恩愛」夫偷吃小10歲妹子　網秒挺男方

「松露狗」戴嘴套受虐？真相反轉

「欸你這週要幹嘛」不是第一次爆抄襲！老粉失望

百萬炫富網紅惡整Uber！「直接送進勞改營」

冰淇淋桶超大凹洞　內行一看秒讚

網疑高嘉瑜：為何跟前任聯絡？他揭2人真實關係

警二度搜索找「白色豆腐頭」　赫見1男1女在房內

警二度搜林秉樞房「驚見高嘉瑜自白書」！

醫驚見她「肛門滲腥臭黏液」！內診戳到爛肉…嘆氣了

噴槍灌肺殺女童　生父重判10年定讞

本土劇女神現身西門町！穿全黑洩「火辣曲線」無人認出

更多

最夯影音

更多
薔薔20歲遇恐怖情人「要高嘉瑜多交男友」 「會打女人的是俗辣」：現在哪個男人敢打我！

薔薔20歲遇恐怖情人「要高嘉瑜多交男友」 「會打女人的是俗辣」：現在哪個男人敢打我！
高雄男不滿被討錢撂人撞車猛砸　球棒隊見警落跑...2小時後全落網

高雄男不滿被討錢撂人撞車猛砸　球棒隊見警落跑...2小時後全落網

警車陣竄出！直行機車急煞碰撞　員警指責「路口應減速」騎士傻眼

警車陣竄出！直行機車急煞碰撞　員警指責「路口應減速」騎士傻眼

涉7罪嫌聲押禁見！林秉樞提3回應　「嘉瑜、小馬你們贏了...放我一馬」

涉7罪嫌聲押禁見！林秉樞提3回應　「嘉瑜、小馬你們贏了...放我一馬」

百白救場被李國修認可：來演我的女主角！　拒演廣告「不能用自己告訴世界這樣是醜」

百白救場被李國修認可：來演我的女主角！　拒演廣告「不能用自己告訴世界這樣是醜」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面