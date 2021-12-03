等2年！2022台北國際書展6月登場　主題國宣布、文化部補助展位費

▲2022台北國際書展將於6月舉行，主題國為法國，文化部宣布將補助展位費。（圖／文化部提供）

記者林育綾／台北報導

等了2年！因新冠疫情衝擊，「台北國際書展」實體展連續2年被迫停辦，如今宣告將於明年6月2日至7日舉行，書展主題國為法國。文化部長李永得今（3）日表示，2022台北國際書展「除非不得已，一定會堅持辦下去」，而為了降低出版業參展負擔，也將補助所有國內民間參展單位展位費，最高可達7成。

李永得提到，台北國際書展一直是出版產業年度最大的盛事，2年的停辦對於出版產業的整體信心影響極大，而此次與台北書展基金會評估後，認為到了明年6月時，我國疫苗施打涵蓋率可達到約8成，防護力也較足夠。

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台北書展基金會也提到，明年特別移至6月舉行，讓參展業者、觀展民眾、來訪外賓在初夏時節，能安心參與，預計2023年將恢復為在2月左右舉行。

李永得也透露，去年藝FUN券發行13億，今年擴大到18億，目前為止統計出版消費占6成，跟去年差不多，文化部也正在構思，計畫將「藝FUN券」常態化，但目前仍在討論階段，未來再公布相關細節。

▲「藝FUN券」消費仍以出版和書店為大宗。（資料圖／記者湯興漢攝）



2022年是台北國際書展30周年，台北書展基金會董事長林訓民表示，明年的書展主題為「一起閱讀趣」，主題國為「法國」，期盼歷經疫情洗禮，人與人之間因為口罩、面罩而感到疏離之時，能在書展30年重逢相聚，「一起」成為最溫暖的渴望，一起體驗閱讀樂趣。

2022書展將推出一系列30周年慶活動，明年4月舉行「城市在閱讀」起跑暖身，並策劃「圖像30主題展」，以插畫名家作品展或邀請漫畫家現場進行主題創作等，帶領讀者一起進入圖像閱讀世界，推廣圖像類型出版。

另也鼓勵各參展單位發揮企劃力和創意，於各自展位內規劃陳列「書展30專區」，策劃推薦讀者的主題內容，一起串聯成最盛大的30周年慶祝閱讀派對，讓全台讀者看書、逛展之餘，也能參與互動，一起從閱讀中體驗不同的樂趣。

文化部表示，這屆書展也將延續「18歲以下免費入場、天天星光夜、桃園（含）以南及宜花東的讀者，於展期持台鐵及高鐵票根免費入場」等優惠措施，鼓勵跨境讀者參加，同時推出只在書展才有的專屬限量精美紀念提袋。2022年台北國際書展，報名參展時間自即日起至2022年1月3日截止，邀請蟄伏已久的出版單位踴躍報名參展，相關資訊可至www.tibe.org.tw查詢。