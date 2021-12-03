疑賭債引紛爭11人當街互毆　他揮摺疊刀狂刺3人警當街壓制

記者邱中岳／台北報導

北市中山區在2日晚上11時許，2派人馬在錦州街巷弄內爆發口角衝突，當場大打出手，其中1人拿出彈簧刀朝對方3人猛刺，造成1人肚子遭劃傷，另外2人手部受傷，警方據報後火速趕抵現場，將雙方帶回警局偵訊。

警方調查，2日晚上11時許，21歲的何姓男子與3名友人，行經錦州街1家網咖時，與44歲的邱姓男子等7人發生擦撞，雙方互看不順眼爆發口角衝突，最後演變成全武行。

▲北市中山區在2日凌晨發生2派人馬當街鬥毆，造成3人受傷送醫。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，何姓男子當場拿出彈簧刀攻擊對方，造成邱姓男子的3名友人受傷，其中22歲的王姓男子腹部中刀、18歲的黃姓男子、21歲的詹姓男子分別手部受傷。

警方將受傷3人送往醫院救治，最後將2派人馬帶回派出所偵訊，雙方初步否認有熟識，只是因為發生擦撞互看不順眼，所以才當街大打出手，但不排除是賭債糾紛惹禍。

▲北市中山區在2日凌晨發生2派人馬當街鬥毆，警方動員20名警力到場壓制。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方動員20名快打警力抵達現場，當場將所有人壓制帶回，現場何姓男子一方還有2名少年，警方訊後也聚眾鬥毆、傷害、少年事件處理法送辦。

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