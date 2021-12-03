騎士自助加油被擋「首見3字」　內行人揭避開3時段：全島都要等

記者黃翊婷／綜合報導

一名騎士1日在臉書PO文表示，去加油站排隊等加油，大約10分鐘之後終於輪到自己，沒想到工作人員突然拿著三角錐過來交班，由於是第一次遇到自助加油島需要交班，讓他超級疑惑。有內行的網友留言解釋，遇到這個狀況全島都要等，而加油站通常會在早上7點、下午3點和晚上11點進行交班。

▲機台上顯示「交班中請稍後」。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

原PO在臉書「爆怨公社」的文章中提到，排隊等了10分鐘眼見前面的客人終於加完油，好不容易輪到自己，正想上前使用自助加油機台，結果工作人員突然拿出三角錐，說是要交班讓他等一下。

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「我第一次遇到自助加油島需要交班。」原PO坦言，當時後面還有其他人在排隊，被擋下來的時候心情確實不太好，「不能等我後面的都加完再交班嗎？」因此想要問問大家，加油站交班是否有規定時間。

對於原PO的疑惑，有曾在加油站工作的網友跳出來解釋，「通常加油站交班是早上7點、下午3點、晚上11點，是有規定交班時間的喔！要抄油表、結信用卡、車隊卡跟現金結帳」、「有交班時間，全島都要等」。

也有曾經在交班時間跑去加油的網友分享經驗，並表示可以理解原PO想抱怨的心情，「有時候真的遇到了會覺得好倒楣，就像去看醫生，下一個輪到我了，結果醫生跑去接生那種感覺」、「有遇過幾次自助加油島剛好需要交班的時候，他們的確會在固定時間交班做統計，如果是有使用現金的自助加油島，還會順便補充零錢」。