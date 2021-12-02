沒行房卻吞避孕藥！人妻勾小王嗨整晚　夫見她「腿軟返家」綠炸了





▲台南人夫目睹妻子外遇，崩潰對小王提告。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者陳韻如／台南報導

台南一名人夫發現，妻子拒絕與他行房但卻在吃避孕藥，還越來越晚歸，起疑跟蹤後，竟赫見妻子下班後直奔男同事懷抱，一同去吃宵夜，甚至住進男同事家，直到隔天清晨才走出來，他才驚覺自己被戴綠帽，氣得對小王提告求償。

人夫指控，他與妻子結婚多年，育有兩名子女，而妻子今年初開始出現晚歸的情況，儘管他曾多次詢問，但妻子都不肯說明，甚至還變本加厲，常常到隔天清晨4、5點才回家。此外，妻子也拒絕跟他行房，但卻被他發現在服用避孕藥，他因此起了疑心。

人夫事後決定跟蹤妻子調查，沒想到卻發現妻子在火鍋店下班後就跟著男同事憶起去吃宵夜，完食後便一同回到男同事家中，直到隔天清晨才走出對方家門，2人舉動就宛如熱戀中情侶，甚至已經是半同居的狀態。

人夫指控，妻子之後疑似察覺到外遇敗露，竟還將機車停在家中門口監視器拍不到的地方再步行回家，他因此氣得對小王提告求償30萬元。

法院審理時，人妻與小王坦承姦情，但小王卻哭窮表示，在火鍋店的月薪很低，而人夫求償金額太高，他付不出賠償金額，而法官審理後，最終則判小王須賠償人夫9萬元。全案可上訴。