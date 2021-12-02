名人效應？檢警速逮高嘉瑜施暴男　政院：執法沒有分別

▲林秉樞施暴高嘉瑜凌晨遭羈押。（圖／記者游宗樺攝）



記者陳家祥／台北報導

民進黨立委高嘉瑜近來因家暴案成為話題焦點，檢警迅速將施暴男林秉樞拘提到案，法院2日凌晨也裁定收押禁見。針對檢警的高效率，外界質疑是否有「名人效應」才讓該案偵辦迅速？對此，行政院發言人羅秉成說，雖然是政治人物也是知名人物，政府執法的態度、標準應該沒有分別、知名度大小作區隔。

有媒體問到，如果案件兩造如果不是這樣高知名度人士，會不會有這樣的辦理效率？對此，羅秉成說，高嘉瑜立委的事件，雖然是政治人物也是知名人物，政府執法的態度、標準應該沒有分別、知名度大小作區隔，都是要積極執法保護相關受到暴力威脅的各種性別，這是態度的問題以及執法的原則，不應該有差別對待。

另外，針對《跟騷法》通過後的執法狀況，羅秉成說，原來草案的1年準備期縮短為6個月，新法有若干制度對執法單位尤其警察部門、警政部門等，確實是全新的，比如要開發告誡書，還有很多執法需要訂定要盡速到位，人員訓練也要盡快展開。

羅秉成提到，警察執法要有敏感度，因為跟騷法是性與性別的態樣，如何在個案上準確辨識是屬於跟騷法對像，第一線警察人員要受到足夠訓練，會請警政署規劃，讓法律意旨、SOP等都要在半年內完成。

羅秉成說，跟騷的被害人保護不是只有在執法上制裁跟騷行為人，被害人可能需要服務、照顧，所以這次的修法特別還有其他的事業目的主管機關要辦理的事項，這些事項也是跨部會合作，會督導統合相關部會在半年內完成準備工作。