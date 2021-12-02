林秉樞前女友對她說「還好我站出來了」　高嘉瑜：希望我是最後一個受害者

▲高嘉瑜收到大批好友送花、寫卡片的支持。（圖／翻攝高嘉瑜臉書）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨立委高嘉瑜傳出遭男友林秉樞家暴，林男因涉犯傷害等罪嫌，今晨2時許被新北地院裁定羈押禁見，高嘉瑜表示，這幾天好幾位也跟我一樣被林男用暴力、恐嚇、脅迫方式交往過的受害者都跟我轉達，她們也在一樣的情境中，卻無能為力，「她們都說還好我站出來了，我也希望我是林男的最後一個受害者。」

高嘉瑜指出，自己很幸運，在見識人性最黑暗的一面後，卻看到更多溫暖、善良、美好。尤其第一時間聲援我的蔻蔻姐，還有看不下去的謝欣霓委員，「很多過去不喜歡我的人，都還是願意給我力量挺身而出、為我發聲！特別要感謝這幾天媒體朋友們的幫忙，不斷挖掘真相、找出問題，讓社會看到林男不為人知的一面。」

為此，高嘉瑜也致歉，並表示，自己應該在第一時間就要站出來，「但我遲疑了，我以為自己一個人能夠承擔、解決，事實上是我需要大家的幫忙，而在我後面還有更多比我弱勢、更無助的人，如果我都不能勇敢，她們怎麼有勇氣面對。」

高嘉瑜表示，甚至這幾天好幾位也跟我一樣被林男用暴力、恐嚇、脅迫方式交往過的受害者都跟我轉達，她們也在一樣的情境中，卻無能為力，「她們都說還好我站出來了，我也希望我是林男的最後一個受害者。」

高嘉瑜指出，感謝社會還是有許多善的力量，也希望藉由自身的經驗讓其他受害者知道，只要你站出來，會有很多人願意伸出援手，會有很多人給你勇氣，不要害怕，更不要一個人面對。

另外針對「擔心私密影像被傳播報復」的部分，高嘉瑜表示，自己已經提出刑法修正案，新增315-4對色情報復的處罰，也會進一步研議並加強對受害者的保護，尤其是色情報復、性隱私影音的受害人，目前刑法規範不足，無法處罰，也沒有下架等管制手段，「希望藉由嘉瑜自身經驗，讓從Deepfake影片到私密影像的性隱私權保護更完整、更全面。」