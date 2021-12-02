串流戰開打！HBO Max攜手國泰航空　機上可追六人行、冰與火之歌

▲國泰航空與HBO Max合作，乘客可於機上觀賞六人行等經典劇集。（圖／國泰航空提供）



記者許維寧／台北報導

國內外航空公司近年積極佈局機上服務，華航日前宣布明年將正式啟用Fantasy Sky無線影音娛樂系統 （Wireless Entertainment System） 旅客可透過手機、平板等產品於機上追劇。國泰航空今（12/2）也宣布和HBO Max合作，於飛機上也能一覽六人行、冰與火之歌等經典劇集。

國泰航空今天公布與HBO Max品牌頻道合作，為亞太區首家於機上娛樂系統推出HBO Max Originals的航空公司。

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國泰航空表示，將於明年1月1日於航班內首播HBO Max頻道，前三個月可為乘客帶來超過200小時的機上視聽娛樂。相關播映劇集、電影包括繼承之戰（Succession）、東城夢魘 （Mare of Easttown）等，也包括經典劇集六人行：當我們又在一起（Friends: The Reunion）、花邊教主2021（Gossip Girl 2021）。長青經典則包括慾望城市（Sex and the City）、黑道家族（The Sopranos）、火線重案組（The Wire）、冰與火之歌: 權力遊戲（Game of Thrones）及諾曼地大空降（Band of Brothers）。

國泰航空A321neo機隊先前已陸續引入4K娛樂節目及藍牙耳機連接功能，本次首播HBO Max，顧客體驗及設計總經理羅穎怡表示，國泰航空很榮幸能夠率先在亞洲地區首播HBO Max頻道，成為航空公司和串流媒體合作範例，歡迎顧客在國泰航班上盡情追看喜愛的節目。

除了機上追劇外，國泰航空也說，與HBO Max合作乘客亦可觀賞華納兄弟電影庫，包括最新發行的怪物奇兵（Space Jam）、自殺突擊隊（Suicide Squad）和沙丘（Dune）等。計劃於明年增加超過300小時的HBO Max內容，再進一步提升機上服務。

另外，同樣看好為後疫情時代旅遊市場，中華航空Fantasy Sky 無線影音娛樂系統將也將於明年正式啟用，旅客可於機上使用手機、平板電子產品，連結至機上內網並登入平台，即能免費享受隨選影音服務。

華航說，該服務可讓民眾於機上欣賞好萊塢電影、精選日、韓影片，或聆聽流行音樂。亦可閱覽機上刊物，如華航雜誌、免稅品購物雜誌等，透過互動點選查詢飛行資訊，即時追蹤航班動態。

▲國泰航空於機上引進HBO Max頻道。（圖／國泰航空提供）