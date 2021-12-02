《鬼滅之刃》外帶咖啡開幕！炎柱燒肉定食、禰豆子草莓牛奶必吃

▲全台首站「鬼滅之刃主題限定外帶café」期間限定開幕。（圖／業者提供，下同）

記者林育綾／綜合報導

全台首站「鬼滅之刃主題限定外帶café」今（2）日限時開幕，以屋台造型店裝呈現，彷彿秒飛日本！除了咖啡、7款噴圖角色拉花飲品，還有近10款特色餐點，包括主打「炎柱燒肉定食」、「啾太郎造型蛋糕」、「禰豆子草莓牛奶」等。同步推出「鬼滅之刃期間快閃店」，首推五大全新必買周邊，總共1000款讓粉絲買到想剁手。

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▲打造屋台造型店裝，成排「滅」字燈籠超有氣氛。

「鬼滅之刃主題限定外帶café」自12/2至1/10，在高雄統一時代百貨1樓廣場限時登場，打造屋台造型店裝，大大的《鬼滅之刃》招牌搭配成排「滅」字燈籠營造熱鬧祭典氛圍，在咖啡飲品方面，共有四大主角加上水柱、蟲柱、炎柱共7款不同角色圖樣的「噴圖拉花飲品」。

▲▼特色餐點「炎柱燒肉定食」、「炭治郎經典黑綠格紋吐司」相當受矚目。



而特色餐點也備受矚目，其中「炎柱燒肉定食」，有滿滿薑汁燒肉搭配可愛花型胡蘿蔔、溏心蛋等配菜，還有炎柱惡鬼滅殺特製便當盒，吃完還可帶回家重複使用。

另還有主角「炭治郎經典黑綠格紋吐司」，以抹茶吐司撒上苦甜不膩的可可粉，搭配除厄面具造型餅乾，加上其他豐富配菜，炭治郎粉絲必吃。而「禰豆子草莓牛奶」也估計會成為人氣商品，使用草莓果醬與新鮮牛奶，加進有著禰豆子的可愛罐裝，少女心瞬間噴發！

▲鎹鴉造型冰淇淋、禰豆子草莓牛奶。



▲噴圖拉花飲品。

而在高雄統一夢時代1樓，即日起至1/10也同步開設「鬼滅之刃期間快閃店」，可說是款式最多、貨量最齊的鬼滅快閃店，首推五大全新必買周邊，包括「鬼滅之刃羽織吊飾」、「鬼滅之刃決策硬幣吊飾」、「鬼滅之刃矽膠杯墊」、「鬼滅之刃摺疊珪藻土地墊」、「鬼滅之刃盲抽刺繡貼」第二彈等。

為了回饋期待已久的鬼滅鐵粉，凡在「鬼滅之刃主題限定外帶café」店內消費任一餐飲，即可獲得角色杯墊一款，總共多達13款角色；此外自12/2起開幕首5日期間，消費滿500元更加贈鬼滅限定A5資料夾一款，數量有限，只送不賣。

哈利波特快閃店

哈利波特快閃店近來在信義新天地A11登場，12月1日起至27日為期將近一個月，帶來超多可愛的周邊小物，加上聖誕節即將來臨，不管是500還是1千元的扣打，都能挑到不踩雷的交換禮物。

▲台北信義新天地A11哈利波特快閃店，12月1日～12月27日。（圖／品牌提供）



快閃商品以霍格華茲學院主題為主打造，除了有基本款的馬克杯之外，還有濃厚英式學院風的絨布杯墊，四個角的流蘇相當小巧精緻，還有一般的吸水杯墊，多了小精靈多比的款式可選擇，小物還包括了證件卡套、以及手搖控必備的防水杯套⋯⋯全都是以四大學院的造型做設計，其中「霍格華茲雨傘」特別吸睛，經典的葛來芬多紅黃配色，還是超方便的自動傘，只要是劇迷看了肯定心動。

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