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全台首站《鬼滅之刃》外帶咖啡店！期間快閃店上千周邊同步登場

▲▼全台獨家首站「鬼滅之刃主題限定café」12/2登場，同步還有「鬼滅之刃期間快閃店」。（圖／業者提供）

▲全台首站「鬼滅之刃主題限定café」12/2登場。（示意圖／業者提供，下同）

記者林育綾／綜合報導

全台首站「鬼滅之刃主題限定外帶café」將於12/2在高雄統一時代百貨1樓廣場限時開幕，以屋台造型店裝呈現，彷彿秒飛日本！除了咖啡還有近10款特色餐點，包括主打「炎柱燒肉定食」、「啾太郎造型蛋糕」、「鎹鴉造型冰淇淋」等。同步還有「鬼滅之刃期間快閃店」，首推五大全新必買周邊，總共1000款週邊一次推出。

▲▼全台獨家首站「鬼滅之刃主題限定café」12/2登場，同步還有「鬼滅之刃期間快閃店」。（圖／業者提供）

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▲「鬼滅之刃主題限定外帶café」打造屋台造型店裝。

「鬼滅之刃主題限定外帶café」將於12/2至1/10在高雄統一時代百貨1樓廣場登場，打造屋台造型店裝，大大的《鬼滅之刃》招牌搭配成排「滅」字燈籠營造熱鬧祭典氛圍，等待粉絲打卡。

而特色餐點中的「炎柱燒肉定食」，有滿滿薑汁燒肉搭配可愛花型胡蘿蔔、溏心蛋等配菜，還有炎柱的帥氣插卡、惡鬼滅殺特製便當盒，吃完還可帶回家重複使用。另還有主角「炭治郎經典黑綠格紋吐司」，以抹茶吐司撒上苦甜不膩的可可粉，搭配除厄面具造型餅乾，還有其他豐富配菜，炭治郎粉絲必吃。

▲▼全台獨家首站「鬼滅之刃主題限定café」12/2登場（圖／業者提供）

▲全台獨家首站「鬼滅之刃主題限定café」12/2登場。（圖／業者提供）

為了回饋期待已久的鬼滅鐵粉，凡在「鬼滅之刃主題限定外帶café」店內消費任一餐飲，即可獲得角色杯墊一款，總共多達13款角色；此外自12/2起開幕首5日期間，消費滿500元更加贈鬼滅限定A5資料夾一款，數量有限，只送不賣。

▲▼全台獨家首站「鬼滅之刃主題限定café」12/2登場，同步還有「鬼滅之刃期間快閃店」。（圖／業者提供）

▲同步還有「鬼滅之刃期間快閃店」。（圖／業者提供，下同）

另在高雄統一夢時代1樓，即日起至1/10也同步開設「鬼滅之刃期間快閃店」，可說是款式最多、貨量最齊的鬼滅快閃店，首推五大全新必買周邊，包括「鬼滅之刃羽織吊飾」、「鬼滅之刃決策硬幣吊飾」、「鬼滅之刃矽膠杯墊」、「鬼滅之刃摺疊珪藻土地墊」、「鬼滅之刃盲抽刺繡貼」第二彈等。

▲▼全台獨家首站「鬼滅之刃主題限定café」12/2登場，同步還有「鬼滅之刃期間快閃店」。（圖／業者提供）

▲快閃店現場更推出全新造型巨型扭蛋機。

快閃店現場更推出全新造型巨型扭蛋機，粉絲們最愛的四大主角及九柱全部集合，內含眾多限定商品，包括鬼滅長型運動毛巾、地墊、飲料提袋、零錢包等。

▲▼全台獨家首站「鬼滅之刃主題限定café」12/2登場，同步還有「鬼滅之刃期間快閃店」。（圖／業者提供）

▲「鬼滅之刃期間快閃店」首推五大全新必買周邊，共上千款週邊。

此外也特別引進一系列全新日製文具、玩具，讓粉絲不用出國就能買得到，包括獨家販售的「鬼滅之刃nanoblock迷你積木vol.2」，還有大哥鐵粉必收藏的「鬼滅之刃DX日輪刀-煉獄杏壽郎」；也有「Banpresto WCF 鬼殺隊考驗公仔」，也限量發售人氣角色栗花落香奈乎的「GALS 栗花落香奈乎」PVC塗裝完成品。

▲擁有最廣大年齡層粉絲！經典卡通雙人組「湯姆貓與傑利鼠」將於今年12月來台舉行特展。（圖／主辦提供）

「湯姆貓與傑利鼠」特展12月來台

擁有最廣大年齡層粉絲，經典卡通的雙人組「湯姆貓與傑利鼠」也將於年末來台舉行特展，預計12/30至明年2/28在松山文創園區5號倉庫展出。

展覽規劃5大展區，包括多個立體裝置、趣味互動設施、遊戲和藝術場景，更匯集了橫跨80多年的湯姆貓與傑利鼠不同時期的影像作品，好拍又有深度內容，讓不少粉絲期待。

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