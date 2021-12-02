心裡的傷，身體真的會記住！童年創傷經驗多⋯自殺、癌症比例增

▲兒福聯盟首創針對台灣高中生進行童年逆境研究，更成立「創傷知情照護資源中心」。（圖／兒福聯盟提供）



記者林育綾／台北報導

「心裡的傷，身體會記住」不只是戲劇台詞和書名，根據美國疾病管制與預防中心發表童年逆境經驗(Adverse Childhood Experiences, 簡稱ACEs)研究，童年逆境經驗ACEs分數較高者，長大成人後有較高機會得到心臟病、肝病、癌症、憂鬱症等疾病，也有較高比例有肥胖、酗酒、物質濫用、社交與情緒障礙、自殺傾向等問題。

兒福聯盟首創針對台灣高中生進行童年逆境研究，針對全國高三生進行調查，發現有超過3成(32.4%)有童年逆境經驗 ，其中14.3%有過一個創傷經驗、7.2%有兩個、5.0%有三個、5.9%有四個以上的創傷經驗。

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▲▼兒福聯盟首創針對台灣高中生進行童年逆境研究。（圖／兒福聯盟提供）

雖然美國的研究是ACE分數為4分(或以上)的成人，在生理與心理上會有所影響，但是兒盟此次針對17歲未成年人的調查發現，只要有一個創傷經驗其實就會對他們身、心理產生影響，更需要即時的被理解和協助。

兒盟參考美國的研究，同樣以4分作為基準，比較未滿4分與4分(含)以上兩組高三學生身心的差異。在情緒困擾方面，調查發現ACEs分數4分以上的高中生，有3成具「重度」情緒困擾，包括逾半數覺得憂鬱(54.8%)、覺得比不上別人(54%)，近半數(48.4%)會感覺緊張不安，近4成容易動怒(39.7%)、或是伴隨睡眠困難(38.1%)。

這些有中等程度以上情緒困擾的比例，都明顯高於童年逆境經驗分數未滿4分的高三生，更令人擔憂的是，拿到4分以上的高三生，有自殺念頭的比例高達31.7%，幾乎是每3人就有1位有此念頭，是未滿4分者的3倍，顯見創傷經驗給孩子帶來相當嚴重的心理衝擊，若不即時介入恐有生命危險。

▲兒福聯盟首創針對台灣高中生進行童年逆境研究。（圖／兒福聯盟提供）

兒盟認為，創傷經驗不僅會影響孩子的情緒，對生理發展的影響亦不容小覷，4分以上的高三學生中，無論是過動、發展遲緩的比例都明顯大於未滿4分的學生。另外，有學習障礙跟有過中輟經驗的學生因為樣本數太少，因此在比例上雖然4分以上者沒有明顯較高，但研究發現只要有1分以上就有顯著差異。

調查針對有一個以上創傷的高三生來分析以往求助經驗發現，孩子遇到困難時，有7成5會跟現實中的朋友求助，但只有3成左右會和家人求助(家長31.1%、手足24.5%)，推測這群孩子很多創傷是源自家庭，導致他們願意跟家長求助的比例，明顯較沒有創傷經驗的高三生(45.7%)低。令人憂心的是，將近2成(17.3%)有過創傷經驗的孩子是完全不願對外求助。



不論是情緒困擾、生理問題，甚至是有自殺想法，都顯示這群有創傷經驗的孩子們急需專業輔導資源介入，但現行的支持與輔導系統看來，並沒有即時接住這些危險邊緣的孩子，調查發現僅16.7%會求助輔導室，甚至比求助網友的比例(17.8%)還低，專業單位則更少3.8%。

受創的學生遇到問題，卻不想求助輔導系統的原因，可能和其不夠可近友善有關，比方說兒盟就曾蒐集到有兒少代表反應「學校輔導室資源和人力可以再更完善、更貼近學生」，或是「輔導室會一直被同學問，希望輔導室隱私改善等建議」。

此次調查也發現，只有不到3成的高三學生(27.0%)覺得輔導系統非常友善。而即使有受創經驗的孩子勇敢求助了，是否真能得到幫助？遺憾的是有超過一半的比例(53.6%)不覺得求助結果是好的，他們覺得只有少部分有用(41.2%)，甚至12.4%覺得大部分都沒用，求助經驗比一般沒有創傷經驗的高三生來得更差。

兒盟表示，當孩子求助對象不具「創傷知情」概念，在回應過程中可能因無法理解其痛苦，反而造成求助者二度傷害，因此成立「創傷知情照護資源中心」。

「創傷知情」是由美國臨床心理學家瑪克辛．哈里斯（Maxine Harris）和羅傑．法洛特（Roger Fallot）提出，是一種心態(mindset)，抱持著好奇心，好奇這個人怎麼了？然後去理解創傷，問「你發生什麼事？」而不是「你到底有什麼問題？」此觀點強調創傷復原不是個人的責任，而是每一個人的事，各系統與服務都須以正面和整合的態度，去理解創傷在生活中的角色與所帶來的衝擊，才能接住每個受創的孩子。

國內外研究發現，有童年逆境經驗的孩子容易有生理與心理狀況，因此在成長的過程中也較容易出現在各系統中，如:父母離婚而接觸法院、發展遲緩接觸早療體系、兒少心智科、輔導體系等，然而這些體系能否用「創傷知情照護」的角度去理解孩子，並即時回應創傷對他們帶來的影響是相當重要的。

兒盟成立創傷知情照護資源中心的初衷，就是希望整合各系統，讓「創傷知情照護」在臺灣落地生根、開花結果，各系統皆能及時接住每個曾經受創的兒少，讓他們有機會走向復原之路。

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