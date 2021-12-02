國道旁點柴油「燒廢棄木材」　一燒好幾天！無良環保業者下場曝

記者邱中岳／台北報導

保七總隊在6月接獲民眾線報，在新竹縣關西鎮附近有人承租土地堆放廢棄木材，並以燃燒的方式處理廢木材，並指出燃燒木材時因火勢太大，延燒至附近林地，造成經濟作物損失導致有公共危險，最後警方發動搜索，陸續將涉嫌燒東西的嫌犯以及老闆逮捕到案。

警方調查，鄭姓、張姓2名男子，未經環保局等主管機關核可，以農業科技公司的名義向不特定的公司收購廢棄木材，但卻沒有循合法途徑處理，直接在新竹關西鎮上的關西服務區附近租地，並在現場點火燒廢木材，造成附近住戶苦不堪言。

▲不肖環保公司低價收購廢棄木材，但卻直接載到國道旁空地燒毀。（圖／記者邱中岳翻攝）

據了解，2人燒廢木材時，利用柴油引火，所以火勢過大燃燒多日，還延燒至附近的林業用地，嚴重影響空氣品質，且還在國道服務站附近燃燒處理，嚴重影響國道行車安全，警方在9月份先將鄭、張2人逮捕，依照廢棄物處理法、森林法以及公共危險罪送辦。

最後警方右又循線溯源，發現鄭、張2人所受雇的涉案公司負責人以及負責載運廢棄木材的司機等15名共犯，也另外依相關法規送辦，保七總隊呼籲，地主應善盡土地管理人責任，環保公司應設置合法設備處理廢棄物。

▲不肖環保公司直接載到國道旁空地燒毀，非但影響附近林地，甚至還影響國道行車安全。（圖／記者邱中岳翻攝）

另外警方強調，違反廢棄物清理法，依法可處一年以上五年以下有期徒刑，除刑事追訴外後續仍需付出巨額金錢負擔廢棄物清除費用。

超跑男認識女大生半年「相約吃飯」 千萬R8雨天打滑...她遇死劫

快訊／千萬R8超跑撞電桿「車尾全爛」 副駕21歲女搶救不治