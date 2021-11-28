國軍飛彈發射車「四天王」坐困尿素之亂？　國防部回應了

▲國軍有4款主力飛彈、火箭發射車，都是需要尿素的柴油車，圖為雷霆－2000發射車。（圖／記者呂佳賢攝）

記者林彥臣／綜合報導

中國生產量尿素原料佔全球45%，但是從10月開始限制出口，陸續造成南韓、印度出現尿素嚴重短缺，台灣近期也造成遭受衝擊，由於國軍多款車輛都使用柴油車，甚至連4款威力最強大的飛彈發射車也需要尿素，因此讓外界擔心是否會影響到國軍戰力。

▲天弓三型防空飛彈發射車 。（圖／記者李毓康攝）



國軍四款主力發射車包括，天弓二、三型防空飛彈發射車，雄二增程反艦飛彈車，陸射型劍二防空飛彈車，雷霆－2000火箭發射車等等。這四款發射車都屬於柴油車，而且也需要添加尿素。

根據《中央社》報導，軍方官員指出，尿素的添加是為了符合當前環保法規，避免因為缺少尿素而排放黑煙，目前環保法規共有6期，期數越高、對環保的要求就越嚴苛；因此不管是自用、商用或軍用，環保5期、6期的車輛都會添加尿素，以符合法規。

▲國軍陸射劍二飛彈車。（圖／記者呂佳賢攝）



官員表示， 不添加尿素僅會造成空氣污染，車輛仍可正常作動，在戰爭時期「有油可加」已是萬幸之事，戰時的軍車是沒有在管環保問題；但在平時，國軍必須跟著現行環保法規走，因此才必須儲備尿素使用，而尿素的添加並非隨著每次加油時添加，視不同車型、久久添加一次即可。

國防部也在晚間對此表示，因應尿素斷貨危機，國防部已律定相關應處作為，包括減少使用尿素的特種車輛出勤，並適時調節車輛派遣，因此不會影響國軍戰備任務進行；在未來應處作為方面，包括建立車用尿素安全存量等，都是國防部所要執行的精進作為。

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