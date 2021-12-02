林秉樞「存私密照豆腐頭」已被調包！　高嘉瑜律師爆內幕

▲檢警查扣到林秉樞的黑色「豆腐頭隨身碟」，但本刊掌握，高嘉瑜透過律師向檢方表示，林用來拷貝她手機資料的應該是白色的款式（左圖，示意圖）。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞囚禁毆打，林男昨天到案後遭檢警查扣2支iPhone手機、1隻錄音筆、1個隨身硬碟及1顆兼具充電功能的黑色「豆腐頭隨身碟」，但本刊掌握，檢方公布相關證物照片後，高嘉瑜已透過律師向檢方表示，林秉樞用來拷貝她手機資料的豆腐隨身碟（Qubii），與檢方公布的證物照片並不相符。

高嘉瑜透過律師向檢方明確表達，她在遭軟禁在飯店時，曾借用林秉樞的豆腐頭隨身碟充電，一邊滑開手機，才意外發現手機螢幕上，會出現隨身碟裡的檔案夾，她趁林不注意時打開，才赫然發現她和其他3個女生名字命名的檔案夾。

「我很確定在飯店接在手機上充電的，是白色的，不是黑色款的。」高昨天下午看到檢方公布的豆腐頭充電器是黑色款，第一時間即委由律師提醒新北檢方，林秉樞交出去的，不是在飯店內使用的同一顆，林可能自知檢警會找上門，身邊的電子儲存裝置也會被扣押，因此事先備份，由於檔案夾內的照片檔跟影片檔，涉及至少4個不同女性與林交往期間的私密影片，因此盼望檢方能夠追查是否林有散布其他備份的可能性。

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