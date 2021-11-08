民眾黨桃園場公投宣講　籲展現中道力量投出未來

▲民眾黨桃園場公投宣講堅持「兩好兩壞」立場。（圖／翻攝民眾黨市黨部臉書）



記者楊淑媛／桃園報導

迎戰年底12月18日公投，民眾黨「民主戰車」宣講公投議題活動，7日開抵桃園。立委蔡壁如於中壢區古華飯店和黨員及地方民眾座談表示，2020大選後，選民的結構除了藍、綠，還有中間選民，然目前公投已成為藍、綠兩黨對決，忽略第三方的中間選民想法，民眾黨全台宣講除堅持「兩好兩壞」立場，並希望展現中道的力量、投出未來。

民眾黨桃園市黨部指出，這次在公投議題攻防中，只見到藍、綠政黨對決的身影，早已模糊了公投議題的內涵。為了讓民眾真正了解每項公投的真正意義，民眾黨啟動「民主戰車」，在公投倒數一個月內、於全台陸續舉行100場宣講，並闡述民眾黨堅持的「兩好兩壞」立場。

而宣講活動除了讓民眾黨的參選人、傳達「保護藻礁、捍衛食安」的兩大理念，支持者和志工一起發送文宣，期用行動說服支持者，讓人民了解民眾的理念，並表示民眾黨沒有反對蓋三接，而是政府選址錯誤，政府卻利用資訊不對稱，公投議題變成恐嚇人民的工具。

民眾黨桃園場宣講活動，包括：立委蔡壁如、桃園副主委秦詩雁、中壢區主任林昭印、蘆竹區黃國晏、大溪復興區徐慈檉、龜山里長簡僑亨、復興林秋霖、桃園市黨部黃成峻等重要成員，於街頭進行宣講。