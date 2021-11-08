　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民眾黨桃園場公投宣講　籲展現中道力量投出未來

▲民眾黨桃園場公投宣講

▲民眾黨桃園場公投宣講堅持「兩好兩壞」立場。（圖／翻攝民眾黨市黨部臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

迎戰年底12月18日公投，民眾黨「民主戰車」宣講公投議題活動，7日開抵桃園。立委蔡壁如於中壢區古華飯店和黨員及地方民眾座談表示，2020大選後，選民的結構除了藍、綠，還有中間選民，然目前公投已成為藍、綠兩黨對決，忽略第三方的中間選民想法，民眾黨全台宣講除堅持「兩好兩壞」立場，並希望展現中道的力量、投出未來。▲民眾黨桃園場公投宣講

民眾黨桃園市黨部指出，這次在公投議題攻防中，只見到藍、綠政黨對決的身影，早已模糊了公投議題的內涵。為了讓民眾真正了解每項公投的真正意義，民眾黨啟動「民主戰車」，在公投倒數一個月內、於全台陸續舉行100場宣講，並闡述民眾黨堅持的「兩好兩壞」立場。

而宣講活動除了讓民眾黨的參選人、傳達「保護藻礁、捍衛食安」的兩大理念，支持者和志工一起發送文宣，期用行動說服支持者，讓人民了解民眾的理念，並表示民眾黨沒有反對蓋三接，而是政府選址錯誤，政府卻利用資訊不對稱，公投議題變成恐嚇人民的工具。

民眾黨桃園場宣講活動，包括：立委蔡壁如、桃園副主委秦詩雁、中壢區主任林昭印、蘆竹區黃國晏、大溪復興區徐慈檉、龜山里長簡僑亨、復興林秋霖、桃園市黨部黃成峻等重要成員，於街頭進行宣講。

ET快訊
刪Q慘勝「顏家賠了夫人又折兵」　教授勸多讀書
仰德大道4車追撞「恐怖現場曝」！　小貨車撞爛卡邊坡
比爾蓋茲預言「這些巨頭」30年後會垮：股票將成壁紙
黃明志開賣NFT！12小時「賺2400萬元」嚇傻：醒來變大富
銀行高階女經理「打AZ疫苗5天」變植物人　家屬怒控：被當垃圾
7歲表妹玩壞5萬元人偶！姑姑出招「親情綁架」喊告：丟妳爸媽的

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／向蔡英文下公投辯論戰帖　朱立倫：別躲在發言人後面

民眾黨桃園場公投宣講　籲展現中道力量投出未來

刪Q慘勝「顏家賠了夫人又折兵」　教授8關鍵勸多讀書

「沒核安就沒核電」　侯友宜：中央拿出魄力解決核廢料

COP26氣候峰會「台灣日」　英國跨黨派議員各界逾百人出席

蘇貞昌稱反萊豬「美國人很氣」　他氣炸：台灣人要犧牲？

綠營反撲讓公投出現變數　游盈隆：但民進黨「這點」做不到問題仍無解

快訊／「別躲總統府當讀稿機」　朱立倫向蔡英文下戰帖辯論公投

退將稱「共機有權在台灣上空巡邏」　周玉蔻呼叫邱國正：硬起來啦！

批中油「藻礁論」睜眼說瞎話　孫大千：難道連署公投的民眾吃飽撐著？

25歲正妹騎車不開燈還滑手機！　警攔查「妳在哭喔」結果竟是酒駕

美女老婆挑戰「長髮控老公」極限 他一見超短髮愣：小姐妳上錯車了

重機壓車過彎「無視警鳴笛」遭罰！　噴3.8萬+扣照不服上訴...法官撤銷

員警就在面前...轎車開向待轉格 大剌剌等紅燈！網：忘記在開車？

孕婦羊水破弄髒Uber椅墊賠1萬多　估價單見「板金修理費」家屬氣炸

BTS歌幾乎放整首！趙婷羞認「喜歡JIMIN」　台詞偷藏「冰與火哏」..基特哈靈頓：Sxxt！

正妹吃火鍋「億萬CEO一見鍾情」！ 僅17天就嫁豪門結婚5年被寵成公主

歐陽妮妮爆熱戀張書豪2年　「PO躺床照」被抓包在男方房間！

黃子韜挨酸「藝人帶貨Low」又爆氣　認「就是想賺錢」怒吼：有什麼不可以

中古商收購完轎車稱「買太貴」！　提告要求重議價...車主怒：欺負人

快訊／向蔡英文下公投辯論戰帖　朱立倫：別躲在發言人後面

民眾黨桃園場公投宣講　籲展現中道力量投出未來

刪Q慘勝「顏家賠了夫人又折兵」　教授8關鍵勸多讀書

「沒核安就沒核電」　侯友宜：中央拿出魄力解決核廢料

COP26氣候峰會「台灣日」　英國跨黨派議員各界逾百人出席

蘇貞昌稱反萊豬「美國人很氣」　他氣炸：台灣人要犧牲？

綠營反撲讓公投出現變數　游盈隆：但民進黨「這點」做不到問題仍無解

快訊／「別躲總統府當讀稿機」　朱立倫向蔡英文下戰帖辯論公投

退將稱「共機有權在台灣上空巡邏」　周玉蔻呼叫邱國正：硬起來啦！

批中油「藻礁論」睜眼說瞎話　孫大千：難道連署公投的民眾吃飽撐著？

股匯齊揚！新台幣早盤升值2.4分　來到27.858元

全台最美「森山市集」11／13台南登場！120攤位集結　亮點搶先看

台股上漲26點！航運股強勢　貨櫃三雄漲幅逾4%

精緻女生這樣做！「7個好習慣」讓皮膚變好，你平常做了幾個？

仰德大道撞擊畫面曝！物流車下山失控　高速推撞小貨車閃火光

福斯商旅Caddy Cargo試駕：超能載貨廂讓頭家安心拼經濟

McAfee傳出售、比爾蓋茲預言石油巨頭會垮　今日財經重點一次看

江俊翰現蹤台北「最新近況曝光」！　獨自吃飯、看電影：眼眶紅了

四維航旗下綠舞飯店在旅展連接企業客戶大單　最好業績估在今日

小六女到學妹家玩捉迷藏　當鬼半年暗偷數萬元！校方發案例警報

活了27年！老爸破天荒「搶曬衣服」　女兒震驚...低頭見「圓形魔陣」秒笑歪

政治熱門新聞

蘇貞昌稱反萊豬「美國人很氣」　他氣炸：台灣人要犧牲？

為什麼台中都投給顏清標？　苦苓：他不是壞人

綠營反撲讓公投出現變數　游盈隆：但民進黨「這點」做不到問題仍無解

退將稱「共機有權在台灣上空巡邏」　周玉蔻呼叫邱國正：硬起來啦！

COP26台灣日　英國議員到場支持

快訊／「別躲總統府當讀稿機」　朱立倫向蔡英文下戰帖辯論公投

彭帥爆被國家級性侵「傳已遭軟禁！」　他驚曝暗黑內幕

刪Q慘勝顏家進退兩難　教授列8關鍵

陸點名「台獨頑固份子」獨缺這兩人　郭正亮曝未上榜原因

志願役編現比不及8成　近2成士兵提前離營

退役上將稱「共機有權在台灣上空巡邏」

王浩宇高雄參選真正原因？　「和她同框」狂放閃

「沒核安就沒核電」　侯友宜：中央拿出魄力解決核廢料

批中油「藻礁論」睜眼說瞎話　孫大千：難道連署公投的民眾吃飽撐著？

更多熱門

相關新聞

陳柏惟林靜儀首合體　3Q：投公投不同意：幫我出口氣

陳柏惟林靜儀首合體　3Q：投公投不同意：幫我出口氣

民進黨傾其全黨之力，巡迴各縣市宣講12月18日即將舉行的公投，包括副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、台灣基進前立委陳柏惟及中二區立委補選的林靜儀，4人今天在台中趕場，輪番上台解說，呼籲在場5百人在公投中投下「4個不同意，台灣更有力」，其中陳林首次合體引起支持者大喊加油，陳柏惟除了全力推薦林靜儀之外，還拜託大家投下不同意，幫他出口氣。

虧雞林義豐宣布選立委

虧雞林義豐宣布選立委

王金平：柯文哲組黨是希望代表中道力量

王金平：柯文哲組黨是希望代表中道力量

關鍵字：

民眾黨桃園場公投宣講中道力量

讀者迴響

熱門新聞

白家綺緊急動手術3小時！

唐綺陽警告年底兩個月：星象不是吃素的

幫女兒洗書包「翻出保險套」！單親爸崩潰

網紅高加索「蒜頭」突然倒下逝世

打BNT後　醫生點名1行為：在玩命

AV女優解鎖「第一次」　鄧佳華好興奮

快訊／仰德大道嚴重車禍！4車連環撞5傷

蘋果有線耳機竟有這些「神功能」！網友：貴十幾倍買藍牙，我幹嘛？

詹惟中錄影突吼「要幹架是不是」

即／鄧佳華要去拍AV了！男優藝名曝光

身分證末2碼中這27組號碼2.7折住飯店

前台大醫：BNT不急著4週就打！曝「2劑最佳間隔時間」

高雄25歲女遭攔查哭了！警聞「味道超重」喝斥：不乖

「旺夫運」最強星座女TOP3公開！

馬斯克「不是你想的那樣」　老員工曝私下面目

更多

最夯影音

更多
25歲正妹騎車不開燈還滑手機！　警攔查「妳在哭喔」結果竟是酒駕

25歲正妹騎車不開燈還滑手機！　警攔查「妳在哭喔」結果竟是酒駕
美女老婆挑戰「長髮控老公」極限 他一見超短髮愣：小姐妳上錯車了

美女老婆挑戰「長髮控老公」極限 他一見超短髮愣：小姐妳上錯車了

重機壓車過彎「無視警鳴笛」遭罰！　噴3.8萬+扣照不服上訴...法官撤銷

重機壓車過彎「無視警鳴笛」遭罰！　噴3.8萬+扣照不服上訴...法官撤銷

員警就在面前...轎車開向待轉格 大剌剌等紅燈！網：忘記在開車？

員警就在面前...轎車開向待轉格 大剌剌等紅燈！網：忘記在開車？

孕婦羊水破弄髒Uber椅墊賠1萬多　估價單見「板金修理費」家屬氣炸

孕婦羊水破弄髒Uber椅墊賠1萬多　估價單見「板金修理費」家屬氣炸

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面