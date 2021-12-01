明天上班課穿暖點！清晨「8°C範圍」出爐　連凍3日周末再轉濕

▲目前海上有颱風發展中，不過對台灣沒有影響。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

大陸冷氣團發威，今日清晨在新北五股出現12.2度的最低溫，明天白天開始冷空氣減弱，但早晚溫度仍低，注意日夜溫差更大。在竹苗一帶的空曠地區清晨可能出現8到10度低溫，台北平地也只有12度。等到周日冷氣團影響減弱，但北、東降雨機率提高，而下一波冷氣團影響時間將落在下周二到四。

氣象專家賈新興在YouTube影片中指出，未來十天東半部雲量、水氣仍多，容易降雨的天氣型態持續，明天北部雲量也較多，明起在新竹以南都要留意輻射冷卻笑影，最低溫可能出現在周五清晨，最低溫約8到10度，在台北平地部分則約12度。

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▲▼今晚到明晨的溫度及雨量預測。（圖／氣象局）

明天白天開始冷氣團減弱，各地可見陽光，氣溫略回升，但早晚溫度仍低，注意早晚溫差較大。周日水氣增多，北部、東半部降雨機率提高，接著下一波冷氣團將於下周二下半天到周四影響台灣，且冷空氣也是相對乾冷。

天氣職人吳聖宇在臉書貼文中表示，明後天清晨如果輻射冷卻作用很強，空曠地區不排除有機會發生10度或以下的低溫數字，這也表示日夜溫差會變大，因為白天出現陽光的可能性提高，早出晚歸者務必多加留意。

▲颱風妮亞圖持續遠離台灣。（圖／氣象局）