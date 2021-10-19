存不到錢？命理師認證「7大漏財相」曝光　手指縫大＝錢財狂外流

▲五指併攏若發現指縫大、手紋直從縫中穿出，代表漏財。（示意圖／記者周姈姈攝）

記者李佳蓉／綜合報導

壓力大、薪水低，省吃儉用卻始終存不到錢嗎？命理老師湯鎮瑋指出，當自覺賺的錢總是左進右出，一生總是為他人奔忙著，無法享受生活，除了錢財運用出差錯、沒有理財觀念，可能是你本身面相、體質或生活習慣有「這7大漏財跡象」。

命理老師湯鎮瑋在直播中分析7大漏財相，快看你中幾點：

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1.抖腳

意味著心性一直處於很焦躁不安、不穩定，在做決定時會變得很莽撞，投資、講話時容易得罪人。抖腳影響聚財、也會做出錯誤決定，尤其單腳坐姿還用手環抱，不僅難看也會漏財。

2.常皺眉頭

愛皺眉、印堂深鎖，會讓運氣一直走下坡，過度思慮對萬事總是不抱希望，可能還有爛桃花、小人及官非問題，會影響好運氣。命宮本該寬闊飽滿，一輩子機緣巧遇才會多。

▲無事嘴開開，也是一種漏財跡象。（示意圖／取自pixabay）

3.沒事嘴巴張開開（還會流口水）

代表缺乏智慧，總把不該說的秘密說出來，可能是為人單純或不經過大腦，特別容易漏財。嘴巴是慾望也是聚寶盆象徵，嘴巴開開存錢不易，還可能亂投資、跟風到最後反而漏財。

建議要嘴角上揚、陽氣上昂，人才會積極樂觀累積貴人運；反之嘴角往下掉，會耗費過多精神在「瞎忙」，是種無形漏財的跡象。

4.屁股要有肉

屁股是財庫的象徵，沒肉、摸下去沒彈性又往下垂，代表一輩子為人奔忙、無法享受人生及聚財庫。建議可透過提臀運動越練越翹。

▲屁股無肉又下垂，一輩子無福享受。（示意圖／記者嚴云岑攝）

5.平板手相

手掌沒肉又單薄，代表一輩子賺錢辛苦，屬於勞碌命，總是在為別人奔波、在幫別人的忙。

6.手指併攏有縫

若五指併攏時指縫較大，恐是漏財跡象！還有每個指縫若有「紋路」延伸穿出去，那是漏財紋，錢財全部會流出去，就像雙手接水般一直漏出，屬於「數錢角色」難以抓住財富。建議可多行善布施累積福德福報，翻轉成不只會賺錢還能掌握財庫的雙手。

7.鼻孔大

鼻子是財富象徵，若從正面可見大鼻孔，代表「超級漏財」，容易富貴險中求，這輩子財富得累積很久，或多下許多苦工，否則容易大賠。可從鼻子看出一個人的花錢習慣及能否存到錢，平時建議可常微笑，當嘴角上揚，連帶影響氣勢，也能讓鼻孔少漏出一點，肯定能改變運氣。