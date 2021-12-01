第三劑怎選？醫曝5組合　揭「缺32角鑰匙」Omicron這2點可怕

記者陳俊宏／綜合報導

中央流行疫情指揮中心公布第三劑新冠疫苗預計在明年初開打，民眾也相當關心到底要如何選擇。對此，衛福部草屯療養院醫師沈政男提出他的建議，並提醒新變種病毒Omicron可怕在於再感染與突破性感染， 「有可能把疫情打回去年三月，重新開機，大家從頭再玩一次，而且對手的戰鬥力強上三倍，疫情的魷魚遊戲。」

沈政男周二在臉書說，Omircon興起，全球紛紛警戒，但因為所知有限，只能隨人顧性命了，關於第三劑，他的看法如下，聽不聽就看緣分了：

AZ+AZ：第三劑可打BNT或半量莫德納。



[廣告]請繼續往下閱讀...

BNT+BNT：第三劑打BNT。



莫德納＋莫德納：第三劑打半量莫德納。



AZ+BNT：第三劑打BNT。



AZ+莫德納：第三劑打半量莫德納。

▼莫德納疫苗。（圖／記者李毓康攝）



▼BNT疫苗。（圖／記者林敬旻攝）



沈政男表示，為什麼第三劑莫德納打半量？美國CDC實驗顯示，這樣就能把中和抗體拉到比第二劑還高，當然莫德納公司正在做第三劑打全量莫德納的試驗，很可能未來各國也會採用，因此如果你想打第三劑全量莫德納，可以再等一等。

沈政男指出，英國第三劑莫德納也是打半量，不管先前兩劑怎麼打都是如此；BNT第三劑則是不用減量，因為本來就只有莫德納的10分之1濃度，德國說BNT是賓士，莫德納是勞斯萊斯，跟哥的講法是不是很像？當然如果你很年輕，擔心心肌炎，就打BNT，而如果不擔心，就選莫德納，不必擔心疫苗不夠，現在傷腦筋的是該怎麼選擇。

沈政男說，講了這麼多，歹勢，有可能打了第三劑以後，還是無法抵擋Omicron，但也只能盡人事了，真是令人憂心的局面！有沒有看到疫苗公司的人說，現有疫苗可能無效？先前Delta出現，他們有沒有這麼說？

▼台灣COVID-19疫苗接種人口涵蓋率第1劑77.80%、第2劑55.69%。（圖／記者屠惠剛攝）



沈政男提到，其實現在把南非豪登省的突破性感染統計一下，就知道疫苗對Omicron的保護力，但就是沒有這樣的資料，「我是認為，Omicron可怕在於再感染與突破性感染，就好像你原來有一把鑰匙可以開門，現在那把鑰匙缺了3個角，大約還可以開，而缺了8個角就有點困難，但現在是缺了32個角！」

沈政男比喻，那把缺了3個角的鑰匙是Alpha，8個角是Delta，而缺了32角的就是Omicron了，所以說Omicron有可能把疫情打回去年三月，重新開機，大家從頭再玩一次，而且對手的戰鬥力強上三倍，疫情的魷魚遊戲。

指揮中心公布第三劑新冠疫苗預計在明年初開打，民眾也相當關心到底要如何選擇。衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎表示，專家意見是開放大家選擇，針對mRNA疫苗基本上如果打什麼，就繼續接種一樣的，如果是AZ腺病毒疫苗，以後要打什麼都可以。

►本文獲得沈政男醫師授權。