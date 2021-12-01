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Toyz涉販毒150萬交保　尷尬！出來後立刻又進去了

檢察官認為Toyz劉偉健有使用毒品聲請觀察勒戒，法院裁准，上週五他獲交保後，立刻送往台中戒治所。（翻攝自Toyz臉書）

▲檢察官認為Toyz劉偉健有使用毒品聲請觀察勒戒，法院裁准，上週五他獲交保後，立刻送往台中戒治所。（圖／翻攝自Toyz臉書）

圖、文／鏡週刊

《英雄聯盟》（LoL）前世界冠軍Toyz劉偉健涉嫌販賣大麻菸彈，羈押2個月期限已滿，檢方上週五再度向法院聲請延押被駁回，法官裁定劉以150萬元交保，但檢察官認為劉有使用毒品聲請觀察勒戒，法院裁准，上週五劉獲交保後立刻送往台中戒治所。

電競選手劉偉健在奪下世界冠軍後，除了經營遊戲實況主外，近幾年也轉型成為YouTuber，不過在今年9月底時，劉偉健位於新北三重的住處被檢警搜出200支大麻煙彈，規模宛如「中盤商」，台中地院認定劉偉健有串證、逃亡之虞，向法院裁定聲押獲准。

根據《刑事訴訟法》規定，偵查中被告羈押不得超過2個月，可延押1次，由於劉偉健羈押期已滿2個月，檢方上週五再度向法院聲請延押，不過法院認為無繼續羈押必要，最終裁定他能以150萬元交保。

劉偉健雖然獲得交保，但檢察官認為劉有使用毒品聲請觀察勒戒，法院裁准後，上週五劉獲交保就立刻被送往台中戒治所，根據《毒品危害防制條例》規定，觀察勒戒其期間不得超過2個月，屆時戒治所將會提出評估報告，若觀察人無繼續施用毒品傾向者，應即釋放；認受觀察人有施用毒品傾向，檢察官應聲請法院裁定強制戒治，期間為6個月以上。

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。


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