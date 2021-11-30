回娘家坐月子！母送上帳單「照3餐收費」　她傻眼：要收錢太可怕了

▲人妻的媽媽主動提議要幫女兒坐月子。（示意圖，pakutaso）

圖文／鏡週刊

生完小孩要不要做月子？怎麼做月子？是許多新手父母的難題，一名女子本來產後想去住月子中心，結果婆婆和媽媽都爭相要替她坐月子，最後她決定回娘家比較舒適，沒想到結束後媽媽竟送上了帳單，一天照三餐收費，讓她傻眼，回家還要被收錢，太可怕了。

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醫藥記者洪素卿在節目《震震有詞》分享個案，表示一名女子婚前覺得男友的媽媽人很好，貼心又照顧晚輩，因此同意婚後一起住，沒想到嫁進去後才發現婆家省過頭了，處處節約就算了，還為了督促每個人11點就寢，家中特意裝設監視器，以確保每個人都準時熄燈，讓她花了好久的時間才適應這種作息。

後來女子順利懷孕，婆婆和媽媽都爭相表示要幫忙坐月子。幾番衡量下，女子決定回自己家讓媽媽照顧，這段時間也確實過得相當舒適，沒想到結束後媽媽竟送上了帳單，一天三餐按照399元或599元收費，並表示「妳去外面的月中也要付錢啊，我這些都成本而已，也沒多貴」，她當場嚇傻「妳是我媽耶！」

▲記者上節目分享親人間也要明算帳的案例。（翻攝自震震有詞Youtuber）

洪素卿補充，有了這些教訓，後來小孩要托育的時候，該女子寧願花錢請別人來照顧，也不想再拜託自家人然後被收費，感覺很差。

節目其他嘉賓則認為，雖然說母女親情講錢不好聽，但是媽媽確實也有食材成本，酌收一點合理，「但是應該是要給女婿吧，怎麼會給女兒？」也有人認為，「收錢合理啦，只是要先講」。



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