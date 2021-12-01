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MUZIK／哈汀續留瑞典廣播交響樂團至2025

▲（圖／記者MUZIK 古典樂刊資料照）

圖、文／MUZIK

指揮家哈汀（Daniel Harding）將和瑞典廣播交響樂團（Swedish Radio Symphony Orchestra）延長音樂總監一職的合約，時效將到2025年，而這也會使得雙方的合作關係，將長達18年之久。

哈汀也在續約確定後發出一封正式的書面聲明，他表示當他在2007年皆這個職位時，他和樂團都無法預測到合作的情況竟會如此美好。雖然他和樂團間已經有長期的關係，但至今他仍然能做每次和團員的練習及演出中，獲得新的啟發與鼓勵，對他而言，和樂團的蜜月期似乎還沒有結束。

樂團的行政經理Staffan Becker也對外表示，能夠延長哈汀的合約至2025年，是一件很讓人振奮的事情。哈汀毫無疑問是當今樂壇上最受到歡迎及演出邀約最多的指揮家之一，而他所具備的音樂天賦，以及帶領樂團的能力，對於團員和聽眾來說，都是不可多得的。

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而接下來，哈汀將會帶領瑞典廣播交響樂團，以音樂會形式演出三部華格納的歌劇作品，同時待疫情緩和後，將會展開一系列的世界巡迴演出，此外，樂團也將繼續擔負起廣播電台錄音演出的職務，同時將會更著重在團員的作品發表以及室內樂的演出。

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