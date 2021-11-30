【廣編】日本最熱銷口香糖XYLITOL x BTS　聯名款限量上市

【廣編】

圖、文／台灣樂天製菓提供

台灣樂天製菓於12/1(三)正式發售LOTTE XYLITOL木醣醇無糖口香糖 BTS聯名包裝，瓶身印上「韓國天團BTS - 防彈少年團」的團員肖像，不只吸睛更值得粉絲收藏，先前於日本開賣時，已造成搶購熱潮，現在終於在台灣限量上市，於2021/12/01~2022/2/21購買指定商品完成發票登錄，更可月月抽「BTS聯名獨家好禮」！

本次LOTTE XYLITOL與BTS合作的全球項目「Smile to Smile Project」，是希望替全世界所有因疫情深受困擾的人們帶來療癒笑容、打造沒有蛀牙的世界。Xylitol成分主要萃取自白樺樹屬的天然甜味劑，甜度和糖幾乎相同，但熱量大約是砂糖的75％，且成分被證實能有效預防蛀牙，為日本政府認證的健康食品、更獲得日本牙醫學會推薦。

LOTTE XYLITOL木醣醇無糖口香糖有清新薄荷、萊姆薄荷、藍莓薄荷三種口味，每種口味都有不同BTS團員們的帥氣風采，阿米們千萬別錯過，一定要入手全系列！並有各種不同規格供挑選，罐裝家庭號每盒售價159元，便利瓶每罐售價72元，方便隨身攜帶的小包裝只要39元，現在就立刻到各大通路手刀購入，讓BTS和Xylitol時時陪伴在身邊，展開充滿笑容的健康新生活吧！