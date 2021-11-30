　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

【廣編】日本最熱銷口香糖XYLITOL x BTS　聯名款限量上市

▲▼日本最熱銷口香糖XYLITOL x BTS　聯名款限量上市。

【廣編】

圖、文／台灣樂天製菓提供

台灣樂天製菓於12/1(三)正式發售LOTTE XYLITOL木醣醇無糖口香糖 BTS聯名包裝，瓶身印上「韓國天團BTS - 防彈少年團」的團員肖像，不只吸睛更值得粉絲收藏，先前於日本開賣時，已造成搶購熱潮，現在終於在台灣限量上市，於2021/12/01~2022/2/21購買指定商品完成發票登錄，更可月月抽「BTS聯名獨家好禮」！

本次LOTTE XYLITOL與BTS合作的全球項目「Smile to Smile Project」，是希望替全世界所有因疫情深受困擾的人們帶來療癒笑容、打造沒有蛀牙的世界。Xylitol成分主要萃取自白樺樹屬的天然甜味劑，甜度和糖幾乎相同，但熱量大約是砂糖的75％，且成分被證實能有效預防蛀牙，為日本政府認證的健康食品、更獲得日本牙醫學會推薦。

LOTTE XYLITOL木醣醇無糖口香糖有清新薄荷、萊姆薄荷、藍莓薄荷三種口味，每種口味都有不同BTS團員們的帥氣風采，阿米們千萬別錯過，一定要入手全系列！並有各種不同規格供挑選，罐裝家庭號每盒售價159元，便利瓶每罐售價72元，方便隨身攜帶的小包裝只要39元，現在就立刻到各大通路手刀購入，讓BTS和Xylitol時時陪伴在身邊，展開充滿笑容的健康新生活吧！

►激推！「中台灣3日小旅行」才6900元

ET快訊
台中再爆街頭毆人　惡煞囂張闖入「他慘被圍毆」
林志玲突「曖昧發文」　網狂恭喜：懷孕了？
愛女打1劑莫德納「突身亡」　爸心碎：她明年4月要辦婚禮
快訊／男大生打撞球3hrs猝死！檢曝「疑與疫苗有關」
快訊／國1驚傳車禍　下班車流塞爆
郭董家也有「好市多299萬電視」　網見驚爆價傻了
老婆婚後變胖　竹科男「17年只行房2次」：天生討厭胖子

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

【廣編】日本最熱銷口香糖XYLITOL x BTS　聯名款限量上市

【廣編】生土司一點都不簡單！　職人工法讓你吃出儀式感

隱藏版美食+1！超商悄賣「鼎王麻辣蛋」　全台21門市搶先吃

低溫來襲！有「它」彷彿自帶暖氣機

在家爽吃！「義式香烤無骨雞腿排」冷凍包來了　脆皮+嫩肉太罪惡

巨城Big City周年慶12／2開跑　12天共120間快閃櫃登場

味味一品「麻辣臭豆腐麵」搶先開箱曝光！香臭帶勁收服外國人的胃　留言抽獎一起療癒一下吧

開吃！超商每分鐘賣3碗「屯京拉麵」回來了　還送飲料甜品招待券

爸媽注意！美式賣場「網購版黑五」進口巧虎尿布限時3天下殺＋隱藏折扣碼

全聯先生堵問路人「今天有做好事嗎？」　7成尬回⋯影片曝光了

萬能尪包辦家事累翻怒喊「離婚」妻一拿出iPhone他跳起：煮飯去

男大生左偏右移想超大車自撞小黃　駕駛目睹笑到咳嗽...魔音笑聲瘋傳

原住民女星曬中國身分證「依靠祖國」　29年前當小三被扶正：以後不許欺負我

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

延續善舉幫後車買單竟遇到校車！　他反悔遭笑「上帝在看」：祂知我窮

車子壞了？師傅一掀引擎蓋嚇壞　驚見360公分蟒蛇！專家徒手狂拉

男大生徒手抓「近200公分」大蛇 安撫後才捕呼籲：別妖魔化牠們

疑殺貓遭轟爆！劇組貼貓現況影片 遭臨演打臉：貓被電擊...當天埋了

女騎士疑違規右轉撞「輕軌列車」　列車頭刮傷毀損...高捷將求償！

去兜風囉！箱子「自己打檔」開車走　送貨員嚇傻衝出門追車：別跑R...

【廣編】日本最熱銷口香糖XYLITOL x BTS　聯名款限量上市

【廣編】生土司一點都不簡單！　職人工法讓你吃出儀式感

隱藏版美食+1！超商悄賣「鼎王麻辣蛋」　全台21門市搶先吃

低溫來襲！有「它」彷彿自帶暖氣機

在家爽吃！「義式香烤無骨雞腿排」冷凍包來了　脆皮+嫩肉太罪惡

巨城Big City周年慶12／2開跑　12天共120間快閃櫃登場

味味一品「麻辣臭豆腐麵」搶先開箱曝光！香臭帶勁收服外國人的胃　留言抽獎一起療癒一下吧

開吃！超商每分鐘賣3碗「屯京拉麵」回來了　還送飲料甜品招待券

爸媽注意！美式賣場「網購版黑五」進口巧虎尿布限時3天下殺＋隱藏折扣碼

全聯先生堵問路人「今天有做好事嗎？」　7成尬回⋯影片曝光了

象魔力被高國慶腳程騙了　後悔沒傳本壘：我傳錯了

高嘉瑜遭痛打不敢分手 男友以私密影像封口

台中再爆街頭毆人！惡煞囂張強闖工地　警「慢動作」人全跑光

動力火車人氣太旺「年吸千萬元」　被誇「不搞笑時超帥」6字反駁

水公司「管線吃人」釀1死　廠商復工力拚12／ 2如期供水

臘腸寶寶客廳地板「送上黃色愛心」　奴才笑傻：這小子絕了

破解尿路結石4迷思！泌尿醫：尿出「這顏色」才代表喝夠水

林志玲微笑獻吻：感謝未來　連2天「曖昧發文」網狂恭喜：懷孕了？

桃園福海宮拆廟搬遷爭議再起　信眾要求「原廟保存」

特斯拉未坐熱…米砂再開箱「千萬北歐風豪宅」　衣帽間根本精品店

女神級「熊貓外送員」爆出S曲線　真實身分曝光...男客心碎

消費熱門新聞

新竹巨城周慶12／2開跑

只有今天！全家特濃美式、拿鐵買1送1

低溫來襲！有「它」如自帶暖氣機

5大速食店最新優惠一次看！

只有2天！全家指定咖啡飲品買1送1

《料理2》冠軍「踢館」FRED？　攜美味法寶10分鐘吃好料

7-11最新發票中獎名單出爐

週末親子加溫絕招大公開

全聯先生堵問路人：今天有做好事嗎

超商每分鐘賣3碗「屯京拉麵」回來了

超商隱藏版美食「麻辣蛋」開吃！

虎神尿布美式賣場線上獨家開賣

味味一品「麻辣臭豆腐麵」超特別　12/1四大超商開賣

限時2天！超商咖啡飲品任選第2杯半價

更多熱門

相關新聞

影／柾國胸前挖空「跳一跳露點了」

影／柾國胸前挖空「跳一跳露點了」

南韓天團BTS防彈少年團正在美國舉辦演唱會，不少現場飯拍已經在推特與粉專上瘋傳，其中成員柾國幾套服裝讓粉絲大吃冰淇淋，一套白色洞洞裝在胸前挖空，露出了他堅實胸肌形狀，另一套更因為跳一跳外套蹦開直接露點，南韓粉絲不能出國超嫉妒，直接在推特串聯「立刻回國」！

Virgil Abloh罹癌逝世　星友哀悼

Virgil Abloh罹癌逝世　星友哀悼

陶晶瑩友美國街頭巧遇BTS！曬現場畫面網湧入朝聖

陶晶瑩友美國街頭巧遇BTS！曬現場畫面網湧入朝聖

等紅燈停一半…「BTS突出現眼前表演」

等紅燈停一半…「BTS突出現眼前表演」

2021南韓最愛藝人名單全公開！　冠軍蟬聯4年寶座

2021南韓最愛藝人名單全公開！　冠軍蟬聯4年寶座

關鍵字：

XYLITOLBTS樂天製菓

讀者迴響

熱門新聞

高嘉瑜被男友痛毆、控制行動　瘀傷照片曝光

高嘉瑜「施暴男友」回應了！　自私反問：什麼時候報

第三劑最快1/1開打！專家教你怎麼選：除了這廠牌都可以

快備份！　iPhone出現「4徵兆」恐即將死機

獨／小鮮肉「性慾太強」連白靈都怕

家暴黑歷史誰最出名？　鄉民全記得「他」

米砂徵高顏值AV男優　點名要「炎亞綸等級」釣出本尊

各年齡層「黃金睡眠時間」都不同

30年前「少年隊」多兇？過來人：惡煞秒變軟腳蝦

高嘉瑜被男友開房竟重毆　變調原因曝光

娶大30歲女房東！1張親密照結局神轉網白眼

BNT抗體水平受2因素影響　效力最強族群曝

高嘉瑜「被打到不成人形」　身藏往死裡打的重傷

高嘉瑜恐怖男友遭爆「板橋林家富少」　黑歷史起底

工安新人督導　工人酸：你最沒用

更多

最夯影音

更多
萬能尪包辦家事累翻怒喊「離婚」妻一拿出iPhone他跳起：煮飯去

萬能尪包辦家事累翻怒喊「離婚」妻一拿出iPhone他跳起：煮飯去
男大生左偏右移想超大車自撞小黃　駕駛目睹笑到咳嗽...魔音笑聲瘋傳

男大生左偏右移想超大車自撞小黃　駕駛目睹笑到咳嗽...魔音笑聲瘋傳

原住民女星曬中國身分證「依靠祖國」　29年前當小三被扶正：以後不許欺負我

原住民女星曬中國身分證「依靠祖國」　29年前當小三被扶正：以後不許欺負我

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

延續善舉幫後車買單竟遇到校車！　他反悔遭笑「上帝在看」：祂知我窮

延續善舉幫後車買單竟遇到校車！　他反悔遭笑「上帝在看」：祂知我窮

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面