驚悚！台中自來水工程意外　廠商證實工人和空氣被吸進下水道致死

記者鄧木卿／台中報導

台灣自來水公司中區工程處今天辦理台中鐵路綠空廊道備援送水管工程，1名50歲曾姓工人在切割管壁後，突然整個人被吸進管線慘死，這件相當罕見的工安意外是怎麼發生的？承包商表示，管線內的水因為高低差而有位能，當空氣進管後，位能產生動能，水就開始流動，水量愈大，流動愈快，造成的吸力就愈大，位能和水量，缺一不可，人才會被「吸死」。

▲▼水位高低差的位能產生動能，加上水量龐大，造成工人一切開管壁即被強大負壓吸進去。（圖／民眾提供）

大家都有玩過用吸管吸水的遊戲，手指壓住吸管，吸管內的水就靜止不動，手指一放開，水就往下掉，這就是負壓，同樣的道理，潭子的自來水管線並非平坦，管線內還有大量的水，有高低差，空氣很少，水靜止不動，突然，工人在高處切開管壁，外面的空氣迅速進入管內，讓管內大量水一下子往低處流，而位能產生強大的動能，人就跟空氣一起吸進管內。

承辦商表示，這件工安意外確實相當罕見，但也沒把握是否全台第一起，只是未來一定再三確認，管線內的水都已流光，才能切開管壁。

台灣自來水公司今天上午9點起同步進行四項工程，包括更新改善鯉魚潭廠原水站送水管2600公釐蝶閥、配合中區工程處台中綠空廊道備援1000公釐送水管改接工程、鯉魚潭水庫輸水隧道檢修工程，及三義交流道至三義減壓池1000m/m管線接續工程，因此停水至12月2日上午8點，長達47小時，高達19多萬戶受到影響，不料，工程第一天就發生工安憾事。