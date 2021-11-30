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信義區天空「發光球體」緩慢飛過　新竹、士林人驚呼也看見：UFO？

▲▼ 。（圖／翻攝自信義區三兩事）

▲信義區傍晚天空出現不明物。（圖／翻攝自信義區三兩事）

記者黃可昀／綜合報導

昨天（29）傍晚信義區的網友抬頭看天空發現，有一個白色光點緩慢劃過天空，看起來就像是一顆燃燒的隕石，不過他看了老半天還是毫無頭緒，將照片PO到網路，隨即引來各地網友異口同聲說「我也有看到！」

原PO在臉書社團「信義區三兩事」表示，他昨天下午5點多天色即將暗下來的時候，突然發現天空有一顆白色光點，而且正緩慢地往下移動，尾巴還有尖尖的火光，由於移動速度很慢讓他能好好看清楚，外觀看起來不是飛機的形狀，也不像飛碟一樣呈圓形，就像是一個正在燃燒並墜落的不明物，「請問這是什麼呢？」

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▲▼ 。（圖／翻攝自信義區三兩事）

▲不同地區的網友也看見了。（圖／翻攝自信義區三兩事）

照片一出各地網友紛紛驚呼，「這不是只有信義區，在新竹也有」、「之前在河濱公園也有看過，差不多這時間，但不是今天」、「3點多就有了」、「我在百齡橋上也有看到」、「今天在大湖公園也有看到」、「今天在士林區也看到了，覺得超奇怪」、「新莊下午5點06分，拍到兩個白點」、「我昨天下班從桃園回來的高速公路上就一直看到那兩點在那邊閃，盯著看到新店。」

▲▼ 。（圖／翻攝自信義區三兩事）

▲不明物傍晚出現在各地。（圖／翻攝自信義區三兩事）

由於各地網友都不約而同看見天空有不明閃光，有人開始猜測是外星人現蹤，「我是認真的，查一下幽浮資料，有一種幽浮是這種形狀的，長劍型」、「歡迎UFO來訪」、「都是奇異博士幹的好事，多元宇宙打開了」、「銀河系未知的高智慧生命體來訪了」。

專業網友指出，這其實是民航客機的「高空凝結尾」，秋冬天氣晴朗的傍晚容易看見，經過夕陽折射就會形成尖尾的發光體，看起來確實很像燃燒的隕石，「飛的又高又遠的飛機吧，剛好傍晚折射太陽光，所以比較顯眼。」

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