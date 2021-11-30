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家暴卻裝好男人！高嘉瑜男友「雙面文」曝光　曾說自己多禮、忍讓

遭爆痛毆高嘉瑜！林秉樞扯「喪母之痛」3點回應了

▲高嘉瑜傳出被男友林秉樞施暴、私密片威脅。（圖／翻攝自關鍵評論網）

記者黃可昀／綜合報導

港湖女神高嘉瑜傳出家暴事件，斷開20年前任終於結交新歡，怎料新男友「林秉樞」竟然是恐怖情人，遭到對方毆打、限制行動，頸部留下深深傷痕，對方甚至用私密影片威脅不准分手，外界都十分心疼。如今醜聞曝光，林秉樞過去投稿的文章也被挖出，一手打造的好男人形象徹底破滅。

據了解，林秉樞經常用Raphael Lin為筆名在媒體投稿，文章大多談論時下政治、筆觸細膩有條理，2019年罕見地在《The News Lens關鍵評論》投稿抒情文章，引據經典作品《紅樓夢》大談自己的感情觀，其中一段提到「蔡詩萍寫寶黛相戀，述明了黛玉缺乏安全感的小心眼，『清虛關』裡的小冤家口角；優穩氣度的寶釵能容，由是拓展男女相知相戀以外，多禮、忍讓、貼心之必要，讀來很得我心」，其中多禮、忍讓、貼心這幾字，如今看來格外諷刺。

▲▼高嘉瑜家暴男友過去文章被挖出。（圖／翻攝自關鍵評論網）

▲文章中的好男人形象竟是假的。（圖／翻攝自關鍵評論網）

接著還寫到「《紅樓心機》作者處世溫潤、很願同理他人心境，因為以本文竊自喜好而言，我是非常不喜歡襲人的。」文章點出自己崇尚多禮、忍讓的男女關係，也描述自己非常不喜歡侵犯他人，沒想到精心包裝的好男人形象底下，真面目竟是暴力、極端的恐怖情人。

據週刊爆料，高嘉瑜本月11日工作結束後，和男友林秉樞入住板橋某飯店，結果遭對方痛毆、鎖喉、拖行，身體多處留下傷痕，脖子上的瘀青也清晰可見，高嘉瑜隨後到台大醫院驗傷，但林秉樞以私密影片威脅，使她不敢分手只好默默吞忍，只回應媒體「這件事我是受害人」，其餘不願多談，林秉樞則全盤否認。台北市社會局今天（30）表示，已經主動關心個案。

▼高嘉瑜被打6天後PO文，脖子上有瘀青。（圖／翻攝自高嘉瑜臉書）

（圖／翻攝高嘉瑜臉書）

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