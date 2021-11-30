高嘉瑜愛情長跑20年沒結果　「學弟前男友」現況超展開

▲民進黨11日在內湖辦公投說明會，當晚多位綠營大咖出席，活動結束後，高嘉瑜直奔板橋與男友在飯店約會，沒想到卻遭暴力對待。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

外界所不知的是，高與從大學時就交往的學弟「小馬」馬文鈺已分手一段時間，但2人在工作上仍維持主僕關係，小馬仍由高嘉瑜國會研究室聘用擔任助理、支領公費助理薪水，但2人在情感上，卻已是2條平行線，外界以為2人是工作、感情早已分不開的不婚伴侶，其實各自都已有交往對象，小馬最近還已悄悄升格成為人父。

知情人士透露，高嘉瑜與馬文鈺，其實早高選上立委前就已分手，但2人政治伙伴的關係不變，小馬雖未在高的國會研究室上下班，但仍是高的政治幕僚，包括高選舉的文宣及不少質詢的文稿，都是出自小馬。

▲高嘉瑜與前男友「小馬」馬文鈺（圖）分手多時，但工作上，馬仍是高的助理，2人密切聯繫，引發現任男友不滿。

親近的友人說，高嘉瑜處理私人感情的情緒商數，一直乏善可陳，今年她在電視訪談中透露對婚姻沒期待，但不排斥先生小孩再結婚，這樣才能讓小孩在完整的家庭長大，不難看出她還是期待真命天子出現，只是與林的戀情還在起步階段，就成了家暴受害者，港湖女神期盼的真愛良緣，竟以上演家暴，堂堂國會議員被打到這種程度，還不敢出面為自己伸張正義，令人慨嘆。

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