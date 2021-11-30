台中補習班出現「宏泰宇宙」！7個老師都叫「宏泰」讓網笑翻

▲網友發現台中一間補習班的老師全都叫「宏泰」。（圖／取自免費圖庫／pexels）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台中一間名為「宏泰自然科學中心」的補習班，近日被網友發現官網內介紹師資的頁面中，7名老師竟全都叫「宏泰」，唯一不同的只有姓氏，讓網友看完全都笑翻，「入職條件是要叫宏泰嗎？」

有網友在臉書發文表示，她找打工時發現一間叫「宏泰」的補習班，查詢後發現該間補習班將所有叫宏泰的老師聚集在一起，笑說「我以為只有FB的奇怪聊天群組會這樣做」。

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該補習班網頁顯示，師資介紹部分有7名「宏泰」老師，分別姓氏為「葉」、「魏」、「李」、「卓」、「王」、「鍾」、「蔡」；此外，點進去個人業面會有血型、星座、興趣、座右銘及鼓勵同學的一句話，值得注意的是某些老師寫有本名。

▲網友發現有些「宏泰」有透露本名。（圖／翻攝宏泰自然科學中心）



網友看完紛紛留言，「想要應徵要先改名」、「我要笑死」、「可以打世界大戰了」、「第一個是間諜宏泰欸」、「直接公布本名超好笑」、「底下有真名還有人設，直接出道了啦」、「同事：宏泰，來一下」、「真的是宏泰自然科學中心」、「到底多執著宏泰」。

也有曾到該補習班上過課的學生說，「我上過其中一個宏泰的課！哈哈，他們好像是跟隨著原本的宏泰全部改成一樣的名字」、「那都是藝名啦」、「第二位是創始人，我上過第二跟第三位的課XD」、「李宏泰都一直破音，超好笑」，也有人透露，「為什麼要這樣呢？怕被告名不符實。為什麼宏泰補習班不是宏泰老師親自上課呢？」「很久以前聽說他們不用本名是怕被查稅XD因為有的年薪很高」。

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