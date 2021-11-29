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瑞典首位「女總理」8小時閃辭又當選！　一周之內選2次原因曝光

▲▼ 瑞典首位女總理安德森（Magdalena Andersson）。（圖／路透）

▲瑞典首位女總理安德森（Magdalena Andersson）當選8小時閃辭又當選。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

瑞典24日才誕生史上首位女總理安德森（Magdalena Andersson），然而當選不到8小時， 就因為預算案沒辦法通過辭職下台，29日她又再度當選為總理，等於在短短不到一周的時間內，她就當選了2次。

根據《路透社》報導，安德森所屬的「社會民主黨」在議會的349席當中，擁有 100 個席位，必須依靠其他幾個政黨的支持才能施政，這是自 1979 年以來，在議會中獲得的直接支持最少的政府。

《路透社》指出，使情況更加復雜化的是，安德森將不得不按照三個反對黨制定的預算進行施政，其中包括反對移民的「瑞典民主黨」，他們在過去10年中是瑞典政治動蕩的核心。

根據BBC報導，議會通過了一項預算案，這個預算案是由極右翼「瑞典民主黨」在內的集團所支持，「社會民主黨」的重要盟友「綠黨」表示不可能接受極右派起草的預算案，直接退出聯合政府，根據憲法慣例，聯合政府只要有一個政黨退出，總理就要請辭下台。

根據歐洲新聞台（ Euronews ）報導，社會民主黨在民意調查中的得票率約為 25%，仍然是瑞典最大的政黨，但已接近歷史最低點。

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