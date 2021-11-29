千百惠亮中國身分證「以後不許欺負我！」綠委譏：不屑為伍而已

▲千百惠在抖音曬出中國身分證。（圖／翻攝自抖音／千百惠）

網搜小組／閔文昱報導

58歲泰雅族原住民歌手千百惠（本名鍾蘭蕊）27日PO出一則影片，表示自己是「中國台灣高山族的千百惠」，還亮出中國身分證，透露20多年前就已經取得，高調向鏡頭喊話，「以後可不許欺負我囉」、「祖國是我強大的依靠」，引發熱議。對此，民進黨立委王定宇則語帶輕蔑地說，「欺負？不會啦，最多是被人不屑為伍而已。」

王定宇今（29日）在臉書發文表示，台灣是自由民主的國家，會尊重每個人移民選擇的自由，不會欺負千百惠，「最多是被人不屑為伍而已！」另外，他還提醒，「根據法律，在中國設有戶籍或領用中國護照、身份證者，將喪失台灣人民身份及其在台灣的選舉、罷免、創制、複決、擔任軍、公職及其他以在台灣設有戶籍所衍生相關權利，包括使用健保就變成外國人囉！」

▲千百惠80年代曾以《想你的時候》、《走過咖啡屋》、《煙雨濛濛》等歌曲，紅遍兩岸三地與東南亞。（圖／翻攝自微博／千百惠）

據了解，千百惠27日在抖音PO影片，只見她被問到「惠姐，他們說妳是台灣人」，她馬上回答，「沒錯啊，我就是來自中國台灣高山族的千百惠。」隨後，她更證實早就拿到中國身分證，得意地說「以後可不許欺負我囉！」而她也在PO文當中寫道，「不管身在哪裡，祖國都是我強大的依靠，為此我倍感驕傲！」

根據《新浪娛樂》報導，千百惠在1991年隻身前往參加亞運特別節目《亞運之光》，從此愛上北京，並與知名作曲家高大林發展出婚外情。當時，高大林才新婚3個月，而且妻子還是國家一級演員兼人氣歌手何靜，因此掀起軒然大波，不過，高大林不顧他人眼光，與何靜結束不到1年的短命婚姻後，隔年就立刻將千百惠娶進門。

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