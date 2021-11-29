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明「大陸冷氣團」襲台　北部局部探11度！最冷時間點曝光

▲▼冬季,冬天,天氣,低溫,寒流,行人,路人,大陸冷氣團,保暖,禦寒,冬衣,口罩,流感,防疫,過馬路,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲氣象局表示，明天大陸冷氣團襲台越晚越冷。（圖／記者李毓康攝）

記者許維寧／台北報導

根據中央氣象局17時最新預報指出，氣象局已將明日（11/30）冷空氣升格為「大陸冷氣團」。預報員林定宜表示，明天起受到鋒面通過、大陸冷氣團南下影響，北部至東北部天氣轉冷且天氣將越晚越冷，中南部地區則預計下半天開始影響，另上午受到鋒面快速通過影響，迎風面北部、東半部仍有局部短暫雨，但晚間乾冷空氣抵達，入夜後中部以北下探14至16度，中南部也僅有18至19度，請民眾留意。

林定宜說，週二下半天轉乾冷，一直到本週六（12/4）預估都是乾冷的天氣型態，尤其從週三開始各地多為多雲到晴，僅大台北、東半部有零星短暫雨。這波冷空氣最冷的時間點為週三晚間、週四以及週五清晨，尤其受輻射冷影響，屆時北部低溫僅有12至14度，其他地區也僅有15至17度，竹苗等近山區和沿海空曠地區則不排除出現10至11度低溫。

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林定宜談到，冷空氣預計週四（12/2）白天開始減弱，白天氣溫可稍微回升，但輻射冷卻持續發威早晚各地仍冷。屆時北部低溫仍在12至14度間、中部12至13度、南部14至15度，但白天太陽照射隨即升溫，北部高溫可來到19至20度，中部高溫也可來到24度上下，南台灣更溫暖高溫可來到25至26度間。

但需留意的是，林定宜說，週四開始至下週日，尤其中部、南部日夜溫差大可逾10度，民眾需留意衣著，屆時清晨、夜間涼冷，白天氣溫回升偏暖。預計下週日或週一水氣可能再漸漸增加，但目前不確定性仍大，請民眾持續留意天氣預報。

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