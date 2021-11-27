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人妻棄10萬薪顧幼子！夫竟偷吃狂拍性愛片　辣小三還邀正宮來3P

▲桃園市1名人妻今年7月間在家中用電腦時驚見夫夫與徐姓女子自拍大量性愛影片，盛怒下對徐女提告求償80萬元獲准。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲桃園市1名人妻今年7月間在家中用電腦時驚見夫夫與徐姓女子自拍大量性愛影片，盛怒下對徐女提告求償80萬元判准。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市1名人妻今年7月間在家中用電腦時赫然見到某資料夾中有大量性愛影片，仔細查看男女主角居然是老公與徐姓女子，人妻推算丈夫婚後1年後即與徐女有婚外情，且根據不同時間與場景估算，徐女至少與丈夫發生72次性愛關係，一怒向桃園地院提告並求償80萬元；桃園地院法官審酌人妻受害程度、還有2名年幼子女，勘認人妻確受相當精神痛苦，求償80萬元精神撫慰金為有理由，本案還可上訴。

人妻主張，原本從事業務的人妻自2015年與湯姓人夫結婚，放棄10萬元高薪工作，在家專心照顧2名年幼子女，今年7月間在家中用電腦時，赫然在電腦某資料夾中發現丈夫與徐姓女子大量性愛影片，根據時間、場景等推算，丈夫早於婚後1年即已出軌，至少與徐女發生超過72次性行為，徐女已嚴重侵害其配偶權，因此向法院提告並求償精神撫慰金80萬元。

徐女在法官庭訊時大方坦承知道湯姓人夫已婚身分，也承認與其發生多次性行為，但辯稱湯姓人夫除了與她發生性關係外，此外還曾與多名女子發生性關係，非僅與她一人，甚至還曾提出希望能與妻子搞3P邀約，顯見人妻配偶權應無遭受嚴重侵害。

法官認為，縱使知道其湯姓人夫不只與徐女發生性行為，亦不影響其確實有為侵權配偶權行為之事實。另外，根據人妻提供通訊軟體對話內容無從推論有與徐女和解或是不進行訴追之意，徐女辯詞並不足採信，且徐女行為確實已嚴重侵害人妻之配偶權，自應負侵權行為損害賠償責任。

法官審酌徐女侵害原告配偶權方式與期間、人妻與湯姓人夫之婚姻存續期間育有2名未成年子女及其他一切情狀，堪認人妻向徐女求償精神撫慰金之行為確實受有相當精神上之痛苦，人妻請求慰撫金80萬元為有理由，因此判准。本案還可上訴。

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