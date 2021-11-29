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防Omicron侵台！今零時起「南非等6國」入境一律住集中檢疫所14天

▲▼重點高風險增6國。（圖／指揮中心提供）

▲11/29零時起，南非、納米比亞等6國提升重點高風險國家。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

南非新變種病毒Omicron攻陷歐洲各國，中央流行疫情指揮中心也宣布今（29）日零時起提升南非、波札那、納米比亞、賴索托、史瓦帝尼、辛巴威等6國提升「重點高風險國家」，抵台前14天曾到以上國家或轉機者，一律公費入住集中檢疫所14天。

世界衛生組織將非洲出現新冠病毒新變種B.1.1.529命名為「Omicron」，其高達50多個突變點，恐成為比Delta傳染力更強的變異株。

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針對世界關注的南非新變種病毒，陳時中表示，以整個世界疫情而言，這段時間稍微有點起伏， 尤其是歐洲上升幅度最高，但以全世界疫情來看並沒有到達警戒的情況，現在有變種病毒，風險是未知，大家臆測在變異上有比較多點，會有疫苗逃脫等等憂心情況，都要密切注意，但也沒必要過度緊張。

不過為提早因應變異株威脅，指揮中心也宣布今零食起提升南非、波札那、納米比亞、賴索托、史瓦帝尼、辛巴威等6國提升「重點高風險國家」，前14天曾到以上國家或轉機者，一律公費入住集中檢疫所14天。

而在春節檢疫措施和邊境管制方面，陳時中說，目前沒有特別緊縮的計畫，現在是邊境風險要特別警戒，而且現在對於外國本來就規定沒有居留證者都暫緩入境，進來都是有居留證，人數也非常少。

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