　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台中男「路邊」被賓士攔車！4人跳下車甩棍狂毆　他耳膜破裂送醫

記者鄒鎮宇／綜合報導

日前球棒隊在全台各地橫行，沒想到台中宋姓男大生的事件還未落幕，又再次發生街頭暴力事件。一名顏姓男子18日帶著女友及兩名女性友人去買飲料時，在路上被一輛賓士車攔下。豈料，男駕駛無緣無故嗆聲「看三Ｘ啦！」後，車上4人下車暴打顏男，導致顏男左耳膜破裂、眼睛瘀青及腦震盪。

▲▼台中男「路邊」被賓士攔車，4人跳下車甩棍狂毆被逮。（圖／ETtoday翻攝）

▲台中男「路邊」被賓士攔車，4人跳下車甩棍狂毆被逮。（圖／ETtoday翻攝，下同）

顏男18日晚間7時許跟女友及2名友人到崇德路三段一間快炒店用餐，4人步行到附近的速食店買飲料，卻突然被一輛賓士車攔下，隨後車上的4人下車，直接圍住顏男動手，其中一人還拿甩棍攻擊。

▲▼台中男「路邊」被賓士攔車，4人跳下車甩棍狂毆被逮。（圖／ETtoday翻攝）

警方獲報後，於同日晚間11時到打人的主嫌、23歲男子住處，持拘票將其逮捕，訊後以傷害、聚眾鬥毆等罪送辦。

警方表示，顏姓男子等人穿越人行道時經過一輛賓士，男駕駛認為顏男故意瞪人，因此下車持甩棍毆打顏男，車上的3人也徒手助陣，隨後駕車離開。檢方認為4人無再犯疑慮，裁定各3至5萬元交保，顏男也對動手的4人提出告訴。

▲▼台中男「路邊」被賓士攔車，4人跳下車甩棍狂毆被逮。（圖／ETtoday翻攝）

第五分局獲報後立即發動快打到場，並成立專案小組循線追查，4小時將涉案嫌犯3人查緝到案，並起獲傷害所使用的工具（甩棍一把），另1名嫌犯亦於凌晨亦到案說明。全案依法調查後，報請台中地檢官指揮偵辦。本案已以現行犯依傷害、妨害秩序罪移由地檢署偵辦。

▲▼台中男「路邊」被賓士攔車，4人跳下車甩棍狂毆被逮。（圖／ETtoday翻攝）

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

►毛小孩有了這些超幸福

ET快訊
海外網購族必知！「新制要來了」重點一次看
公司徵司機月薪5.5萬！「要陪老闆海釣」　內行人卻說：超累
全台最富村莊曝光！「最窮身家也破億」10億算普通
長腿辣妹「奶襲外送員」　傻眼畫面曝光
竹科女26歲還沒嫁　媽急了「娶她送豪宅」
這天急凍「北台灣剩10度」　強度近大陸冷氣團！
打運將退出演藝圈6年　丫子「慘痛近況」曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／辯啦啦隊沒比賽缺錢！劉殷瑋殺女房東　晚間收押禁見

板橋男無照酒駕還「沒綁好鐵架」！懷胎7月媽撞上慘摔　驚險畫面曝

新北男山區遭虎頭蜂螫傷昏迷　金山警、消協力搶救送醫

台中男「路邊」被賓士攔車！4人跳下車甩棍狂毆　他耳膜破裂送醫

快訊／信義區市府站2 Uber相撞！當場翻車嚇壞路人　女駕駛送醫

快訊／前啦啦隊國手劉殷瑋殺害女房東　檢方複訊後聲請羈押禁見

快訊／蘭陽大橋雨天突摔車　女騎士遭後車輾壓亡

前國手狠殺房東！過去狂PO說教文「要對得起薪水」　警搜住處傻眼

車停放家前路旁…天窗慘遭人踩碎　警循線追緝

金山警破「運彩賭博集團」逮2組頭　3個月投注金吸賭資152萬

好市多擂台！插隊男移圍欄搶購　怒吼嗆聲秒被正義哥一拳淡定KO

認識半年相約吃飯！女大生遇死劫　超跑男稱：車速不快，是雨天打滑

王彩樺辣露北半球「開衩到腿根」夭壽辣　賈靜雯透視深V「當長髮Elsa」...搭王淨超仙

惡霸犬盯姊姊寫作業「前後搖晃」　5分鐘度估3次累到癱桌：狗難當

好市多黑五格鬥片！插隊哥移紅龍搶購商品　正義哥一拳將他KO

千萬超跑自撞電線桿「車尾全毀」　21歲副駕女送醫搶救宣告不治！

轎車想插隊！駕駛們「堅決不讓」　下秒默默開走網笑：團結力量大

小貨車等紅燈...副駕突開門下車　重機騎士慘被擊落！友怒嗆：北爛

養殖場千金7秒神剝蝦男友看傻！　幫剝7年覺得被騙...萬人朝聖搶學

騎士高速撞上轉彎汽車超驚險！　神技術翻一圈越引擎蓋完美落地

快訊／辯啦啦隊沒比賽缺錢！劉殷瑋殺女房東　晚間收押禁見

板橋男無照酒駕還「沒綁好鐵架」！懷胎7月媽撞上慘摔　驚險畫面曝

新北男山區遭虎頭蜂螫傷昏迷　金山警、消協力搶救送醫

台中男「路邊」被賓士攔車！4人跳下車甩棍狂毆　他耳膜破裂送醫

快訊／信義區市府站2 Uber相撞！當場翻車嚇壞路人　女駕駛送醫

快訊／前啦啦隊國手劉殷瑋殺害女房東　檢方複訊後聲請羈押禁見

快訊／蘭陽大橋雨天突摔車　女騎士遭後車輾壓亡

前國手狠殺房東！過去狂PO說教文「要對得起薪水」　警搜住處傻眼

車停放家前路旁…天窗慘遭人踩碎　警循線追緝

金山警破「運彩賭博集團」逮2組頭　3個月投注金吸賭資152萬

UBA／高師大教頭練徐耀輝看台大兒子徐子惇　1月父子對決

快訊／辯啦啦隊沒比賽缺錢！劉殷瑋殺女房東　晚間收押禁見

UBA／台大苦勝中原　相隔22年一級首勝並中止開季5連敗

到台北玩發現「車會讓行人先過」他超驚訝！網：素質是罰出來的

板橋男無照酒駕還「沒綁好鐵架」！懷胎7月媽撞上慘摔　驚險畫面曝

美國驅逐27名「俄羅斯外交官」　預定明年初離境

鍾麗緹23歲大女兒「疑上空穿超貼小可愛」！　渾圓曲線全看光

RB、閃電狼齊聚嗨翻南台灣！高雄電競嘉年華圓滿落幕　

天龍人輸了？最富村莊在「中部」最窮身家也破億　10億元算普通

海外網購族必知！「預先委任」新制12月逐步上路　重點一次看

桃園女大生包廂內喊「想要」！ 處男「確認3次」勇敢去愛…下場慘

社會熱門新聞

女大生坐R8亡！他「強忍害怕」拖人：她好輕、身邊全是血

快訊／奧迪R8「自撞瞬燃」駕駛拖女下車！後車狂尖叫目睹全程

獨／R8男遭爆是討債集團成員　愛混夜店炫富　

好市多黑五格鬥片　正義哥一拳KO插隊男

刺青男酒駕被抓　聲援友人嗆：我明仁會！

超跑男約吃飯　千萬R8打滑女大生不治

23歲女跟男友夜遊爆頭亡！父母「試管3次才生下」接死訊心碎

即／R8超跑撞電桿　21歲女搶救不治

R8車禍科大女死因曝！ 2人未繫安全帶氣囊沒爆

好兄弟轉行賣保險　他幫衝業績卻被戴綠帽

熊貓口罩遮車牌！正義哥一舉動狂吸1.3萬人朝聖

愛妻遭男房客勒殺！他強忍淚水做CPR

獨／R8哥臉書愛曬超跑　遭爆「租3小時」為拍照

人妻棄10萬薪顧幼子　夫竟偷吃狂拍性愛片

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

女生第一眼看男生哪裡？第一名不是臉

女大生坐R8亡！他「強忍害怕」拖人：她好輕、身邊全是血

張蘭直播突爆「汪小菲遭陳建州掐脖」壓地上打！

超稀有！台灣捕到「燕尾烏魚」卻秒剖肚　網傻：歸剛欸

石二鍋「新制度曝光」　網嗨：要吃爆

趕快關閉！網曝iPhone藏「這危險功能」　恐侵害隱私權

快訊／奧迪R8「自撞瞬燃」駕駛拖女下車！後車狂尖叫目睹全程

台大爆集體作弊醜聞！學生「開100萬封口費」

獨／R8男遭爆是討債集團成員　愛混夜店炫富　

好市多黑五格鬥片　正義哥一拳KO插隊男

李國煌頒獎狂開地圖砲！網零負評讚爆

被鄧佳華苦追1年…宜軒臉書「改名字了」！

張旭認了遭爆走後門！網再挖板擦妹內幕

刺青男酒駕被抓　聲援友人嗆：我明仁會！

好市多「高CP值神物」爆巨雷！網：會割傷

更多

最夯影音

更多
好市多擂台！插隊男移圍欄搶購　怒吼嗆聲秒被正義哥一拳淡定KO

好市多擂台！插隊男移圍欄搶購　怒吼嗆聲秒被正義哥一拳淡定KO
認識半年相約吃飯！女大生遇死劫　超跑男稱：車速不快，是雨天打滑

認識半年相約吃飯！女大生遇死劫　超跑男稱：車速不快，是雨天打滑

王彩樺辣露北半球「開衩到腿根」夭壽辣　賈靜雯透視深V「當長髮Elsa」...搭王淨超仙

王彩樺辣露北半球「開衩到腿根」夭壽辣　賈靜雯透視深V「當長髮Elsa」...搭王淨超仙

惡霸犬盯姊姊寫作業「前後搖晃」　5分鐘度估3次累到癱桌：狗難當

惡霸犬盯姊姊寫作業「前後搖晃」　5分鐘度估3次累到癱桌：狗難當

好市多黑五格鬥片！插隊哥移紅龍搶購商品　正義哥一拳將他KO

好市多黑五格鬥片！插隊哥移紅龍搶購商品　正義哥一拳將他KO

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面