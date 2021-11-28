台中男「路邊」被賓士攔車！4人跳下車甩棍狂毆　他耳膜破裂送醫

記者鄒鎮宇／綜合報導

日前球棒隊在全台各地橫行，沒想到台中宋姓男大生的事件還未落幕，又再次發生街頭暴力事件。一名顏姓男子18日帶著女友及兩名女性友人去買飲料時，在路上被一輛賓士車攔下。豈料，男駕駛無緣無故嗆聲「看三Ｘ啦！」後，車上4人下車暴打顏男，導致顏男左耳膜破裂、眼睛瘀青及腦震盪。

▲台中男「路邊」被賓士攔車，4人跳下車甩棍狂毆被逮。（圖／ETtoday翻攝，下同）



顏男18日晚間7時許跟女友及2名友人到崇德路三段一間快炒店用餐，4人步行到附近的速食店買飲料，卻突然被一輛賓士車攔下，隨後車上的4人下車，直接圍住顏男動手，其中一人還拿甩棍攻擊。

警方獲報後，於同日晚間11時到打人的主嫌、23歲男子住處，持拘票將其逮捕，訊後以傷害、聚眾鬥毆等罪送辦。

警方表示，顏姓男子等人穿越人行道時經過一輛賓士，男駕駛認為顏男故意瞪人，因此下車持甩棍毆打顏男，車上的3人也徒手助陣，隨後駕車離開。檢方認為4人無再犯疑慮，裁定各3至5萬元交保，顏男也對動手的4人提出告訴。

第五分局獲報後立即發動快打到場，並成立專案小組循線追查，4小時將涉案嫌犯3人查緝到案，並起獲傷害所使用的工具（甩棍一把），另1名嫌犯亦於凌晨亦到案說明。全案依法調查後，報請台中地檢官指揮偵辦。本案已以現行犯依傷害、妨害秩序罪移由地檢署偵辦。

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