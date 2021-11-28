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波羅的海3國議員團來台　蔡英文、蘇貞昌29日接見

▲▼立陶宛、愛沙尼亞及拉脱維亞的國會議員28日上午抵達台灣。（圖／取自游錫堃臉書）

▲立陶宛、愛沙尼亞及拉脱維亞的國會議員28日上午抵達台灣。（圖／取自游錫堃臉書）

記者黃巈禾／台北報導

波羅的海三國立陶宛、愛沙尼亞以及拉脫維亞的國會議員今（28日）抵達台灣，並將於12月2日至3日在台北參加「2021年開放國會論壇」。總統蔡英文和行政院長蘇貞昌明（29日）將分別在總統府、行政院接見訪團。

波羅的海訪問團成員包括，立陶宛國會友台小組主席馬瑪竇(Matas Maldeikis)、拉脫維亞國會友台小組主席福燦(Janis Vucans)、愛沙尼亞國會友台小組主席楊森(Juri Jaanson)及三國國會議員共10人。

波羅的海訪問團於今（28日）清晨飛抵桃園機場，訪台期間除了參加「開放國會論壇」，也將晉見總統蔡英文，拜會立法院長游錫堃、行政院長蘇貞昌，並接受外長吳釗燮款宴。

總統府和行政院今天傍晚公布行程，蔡英文明（29日）上午10時，將在總統府接見「波海三國國會友台小組主席及國會議員聯合訪問團」，而蘇貞昌則是在下午4時30分於行政院接見訪問團。

外交部與立法院、美國國際民主協會（NDI）以及台灣亞洲交流基金會（TAEF），於12月2日至3日在台北喜來登大飯店合辦2021年開放國會論壇，主題為「後疫情時代之開放國會：韌性之全球案例以及2022年後之規劃」。

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