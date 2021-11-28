LINE超實用技能曝光！　「比記事本還方便」引網共鳴：我用了十個

▲ 原PO分享LINE的超實用技能，引起一片共鳴。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者謝欣辰／綜合報導

LINE現在已是台灣最受歡迎的通訊軟體之一，幾乎所有民眾每天都會使用到它。近期有一網友在《Dcard》分享一招超實用的LINE專屬技能，其方便程度更是引起大家共鳴，直呼「我自己就用了10個」！

原PO一開頭就問大家，「會不會在LINE用一個只有自己的群組？」用來記一些臨時要用的資料或是待辦事項，並分享自己的想法，「我覺得這很方便」，因為自己每天都會因為要回訊息打開LINE，如果放在手機的行事曆或是記事本，就要在打開另一個APP，原PO認為有點麻煩，況且使用電腦或是iPad等裝置時，也有登入LINE的習慣，「這樣傳資料就很即時」也不用等iCloud上傳，「反而要花比較久的時間」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO補充，雖然現在用Apple裝置特有的Airdrop功能傳資料也很快，但除了只限iOS用戶之外，「傳完就不會留紀錄」，若之後要找資料紀錄，LINE就便利多了。

貼文一出，引起大批網友共鳴，「我早就用了，超級好用，把群組裡的所有功能都用了一遍」，「而且只有自己看的到，也可以當作日記」，「直接置頂自己，也不怕淹沒在聊天室裡」，「我直接用了10個，嚴重分類強迫症」，「我拿來當記帳用，不會忘記」，「已經這樣做好幾年了」。