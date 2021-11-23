　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

她「LINE置頂自己」揭神級功用　網讚：比行事曆、iCloud好用

▲▼LINE，滑手機，聊天，私訊。（圖／記者許力方攝）

▲大多數台灣人都透過LINE與親友傳遞訊息，或者是與同事主管聯絡工作事項。　（圖／記者許力方攝）

記者周偉承／綜合報導

出社會後，除了日常生活瑣事外，還需要記許多工作相關的事情，人腦容量往往不堪負荷，大多數人就會將待辦事項暫時記錄在電腦或手機行事曆裡，不過人一忙，還是有可能忘記打開行事曆確認什麼事還沒做。日前有網友分享自己的小妙招，就是在LINE裡創建「1人群組」並置頂，沒想到引起不少人共鳴。

「大家會不會自己在LINE弄一個只有自己的群組，然後記一些臨時要用的資料或是待辦事項？」原PO好奇在Dcard提問，她提到，因為每天都會打開LINE回訊息，就會順便點開1人群組確認待辦事項，如果電腦或iPad也有登入LINE，就可以即時互傳資料，不用等iCloud慢慢上傳，而且因為會保留紀錄，所以也比Airdrop方便。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲許多網友會在LINE創建「1人群組」丟待辦資料。　（圖／記者周偉承翻攝）

原PO一發問，很快地吸引許多「同道中人」留言回覆，「會欸，因為賴是最常開的」、「我弄了大概10個」、「我也有一個只有自己的群組，記事本、相簿等都可以分類很讚」、「我也會！把自己需要的資料或是提醒事項紀錄在那邊，很方便」、「我弄了一個專門放想去吃的店的連結」、「我也有創一個只有我自己一個人的群組，裡面除了待辦事項，還有各家小吃店或飲料店的菜單和各個網站或遊戲的帳密」、「我以為只有自己會這樣耶，沒想到大家都會」。

許多網友也分享自己的用法，「我唯一置頂就是這個XD 而且還可以充當相簿放照片，待辦事項結束可以直接刪除不佔版面」、「我就弄了三個，一個是非常重要的待辦事項（群組），一個是比較不重要的待辦事項或是要弄到電腦裡的資料（line keep）」「我還開了兩個，一個日常用，一個工作用，還把兩個都置頂」「電腦如果需要用到手機的照片，就直接在手機上傳在這個聊天室，然後在電腦上直接下載就好覺得超方便」、「我是置頂前女友欸，他把我封鎖後就變成我的筆記室，論文的資料跟小重點都丟在那邊」。
 

►這些旅宿通通買一晚送一晚！

ET快訊
上班課注意！明天放晴「這時段」卻更冷　回暖隔天冷空氣又來
LIVE／新店爸遭槍殺、超商店員被刺死　徐國勇親上火線說明
快訊／花蓮國安郵局「疑遭放爆裂物」！防爆小組緊急到場
金管會公布「大到不能倒」銀行　6家名單曝光
50嵐點「大杯布丁奶茶」發現驚人真相　前店員認證：超爽的
iHerb暫停對台服務　關務署回應了
要女客脫衣擺POSE　台中推拿師手機驚見138張下體照
吳亦凡、鄭爽徹底GG！　陸官方首度下令「斬斷復出路」
全聯黑五明開跑！咖啡、衛生棉買1送1　「黑品」清單搶先看
75吋電視、空氣清淨機再下殺！　好市多黑五第3波優惠來了
與美嬌妻「3結2離」　顏寬恒認了：都是我的錯

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台東長者1+1相揪看電影　樹菊阿嬤現身配老花眼鏡

2022年運勢最旺「5生肖」！好運氣擋不住　有望一夜致富

桃機出境可「刷臉」！　One ID臉部辨識通關12月開放民眾體驗

馬克杯是工作神物　婆婆「丟1物進杯裡」人妻差點昏倒：不斷冒泡泡

上班課注意！明天放晴「這時段」卻更冷　回暖隔天冷空氣又來

10年不工作...在家啃老「可恥嗎」？　他曝「1招」從20歲啃到80歲

坐過站不給臨停！乘客不爽暴打司機　國光客運：將給法律協助

女友深夜想吃小7「隱藏美食」　他跑10間才買到...結局超狠

台鐵3個月內出9次包！交通部指「基層不遵守SOP」要懲處

她「LINE置頂自己」揭神級功用　網讚：比行事曆、iCloud好用

八家將抓鬼！民宅裡抓到押出來　發現有狀況...樹林裡狂奔抓一堆

陳淑芳獨居不買房嘆「不知還能活多久」　豁達「剩的錢可以在告別式用就好」

掰掰連千毅！鄧佳華新公司報到？　正妹經紀人按鈴申告：求償2千萬

養到30歲被殺掉...父淚求還公道　死因出爐！兒遭揮12刀刺穿心臟亡

大S.汪小菲終結10年婚姻！　發聲明「會共同扶養小孩」

鄧佳華不願被當丑角堅決離職！　連千毅下令封殺：違約金兩千萬

李善彬《酒鬼》又睡了崔始源　沒脫褲子坐馬桶..他嚇壞：不能直接上！

沒被帶出門...妻出招露黑絲美腿　老公看了秒擔心：妳跟我一起去

突下雷雨浪浪躲進店「貼壁發抖」店家超暖反應網瘋朝聖：吃爆！

2m蟒蛇把家貓吃掉！躲進天花板　專家徒手拉出「飼主看蛇肚心碎」

台東長者1+1相揪看電影　樹菊阿嬤現身配老花眼鏡

2022年運勢最旺「5生肖」！好運氣擋不住　有望一夜致富

桃機出境可「刷臉」！　One ID臉部辨識通關12月開放民眾體驗

馬克杯是工作神物　婆婆「丟1物進杯裡」人妻差點昏倒：不斷冒泡泡

上班課注意！明天放晴「這時段」卻更冷　回暖隔天冷空氣又來

10年不工作...在家啃老「可恥嗎」？　他曝「1招」從20歲啃到80歲

坐過站不給臨停！乘客不爽暴打司機　國光客運：將給法律協助

女友深夜想吃小7「隱藏美食」　他跑10間才買到...結局超狠

台鐵3個月內出9次包！交通部指「基層不遵守SOP」要懲處

她「LINE置頂自己」揭神級功用　網讚：比行事曆、iCloud好用

偷車開到信義鄉拋錨　誆警幫買汽油卻打不開油箱蓋露餡

全斗煥病逝...青瓦台發聲！「不哀悼、不送花環」　政壇態度冷淡

快訊／花蓮國安郵局「疑遭放爆裂物」！防爆小組緊急到場

立院三讀2400億海空戰力提升特別條例　民進黨：展現防衛決心

綠島流浪狗集體獵殺梅花鹿山羌　居民無奈：只能幫忙收屍

台東長者1+1相揪看電影　樹菊阿嬤現身配老花眼鏡

「滾回中國！」格鬥家贏了狂嗆對手　中國拳擊手1舉動讓他怒炸

下探11度「好市多保暖神物」秒殺　內行見1材質狂勸：潮濕超難顧

全新MacBook Air傳2022年推出！　搭載M2晶片「售價曝光」

28人怎麼挑？帶2老林智勝、周思齊？　助總透露選人依據

生活熱門新聞

丹麥先生x台灣太太疑爆婚變！YT影片全空

超商店員遭殺！4大超商「勸導改制度」

30歲後仍在超商打工　是什麼心態

PTT認證「正妹數學老師」近況曝光！推咖啡5天募到26萬元

下波更寒凍　「強烈冷氣團」可能報到時間曝

說好進軍AV界！鄧佳華揭真相「一直貶低我」

年輕人該混打莫德納或BNT　醫喊若要保護力就選它

長髮妹一轉身「ω曲線激辣」　本尊IG神到了

年薪500萬男秀賓士重機　煩惱：不知要追求什麼

長腿美妻照片曝光　柚子醫師緊張到詞窮

代抽兵種！媽傻見「籤王」求助　兒反應超展開

烏克蘭正妹曝「追求條件」　台男超心動：嫁給我

夫妻斜槓財富自由　聞氫哥神回

殺手換裝逃大陸白忙了！律師笑「要隔離啊大哥」

更多熱門

相關新聞

桃園台茂有超萌「熊大耶誕小鎮」

桃園台茂有超萌「熊大耶誕小鎮」

桃園出現最新耶誕小鎮！台茂購物中心今年特別與LINE FRIENDS合作，精心打造超萌「熊大與兔兔的小鎮派對」，有高達8公尺的熊大兔兔耶誕樹，還有巨大熊大禮物盒、BT21打卡牆等，從即日起展出至明年1月2日為止。

LINE免費貼圖來了！　8款快下載

LINE免費貼圖來了！　8款快下載

LINE快更新「60元秒入袋」　網址曝光！

LINE快更新「60元秒入袋」　網址曝光！

動態表情貼電腦也能用！　LINE電腦版7.4更新

動態表情貼電腦也能用！　LINE電腦版7.4更新

店員神助攻！單身6年靠一杯飲料「換到正妹的LINE」

店員神助攻！單身6年靠一杯飲料「換到正妹的LINE」

關鍵字：

LINE置頂待辦事項

讀者迴響

熱門新聞

快訊／朴信惠宣布懷孕了！

海關審太嚴！美國保健網購iHerb.com宣布不送貨台灣

狗仔爆汪小菲早有新歡「20多歲又貌美」：比他還有錢

快訊／新店男家門口遭射殺！帽T殺手已出境

麥當勞連35天吃「加1元多1件」！

資深男星在家暈倒「糖尿病併發過世」享壽74歲

快訊／找到了！帽T殺手廈門「防疫旅館隔離中」

起底「崔泰俊是誰」？他童星出道20年：朴信惠就像恩人

快訊／射殺新店男！紅藍帽T殺手4小時火速出境

丹麥先生x台灣太太疑爆婚變！YT影片全空

超商店員遭殺！4大超商「勸導改制度」

30歲後仍在超商打工　是什麼心態

PTT認證「正妹數學老師」近況曝光！推咖啡5天募到26萬元

下波更寒凍　「強烈冷氣團」可能報到時間曝

舊換新選蘋果最划算　研究：iPhone 13為有史以來最保值手機

更多

最夯影音

更多
八家將抓鬼！民宅裡抓到押出來　發現有狀況...樹林裡狂奔抓一堆

八家將抓鬼！民宅裡抓到押出來　發現有狀況...樹林裡狂奔抓一堆
陳淑芳獨居不買房嘆「不知還能活多久」　豁達「剩的錢可以在告別式用就好」

陳淑芳獨居不買房嘆「不知還能活多久」　豁達「剩的錢可以在告別式用就好」

掰掰連千毅！鄧佳華新公司報到？　正妹經紀人按鈴申告：求償2千萬

掰掰連千毅！鄧佳華新公司報到？　正妹經紀人按鈴申告：求償2千萬

養到30歲被殺掉...父淚求還公道　死因出爐！兒遭揮12刀刺穿心臟亡

養到30歲被殺掉...父淚求還公道　死因出爐！兒遭揮12刀刺穿心臟亡

大S.汪小菲終結10年婚姻！　發聲明「會共同扶養小孩」

大S.汪小菲終結10年婚姻！　發聲明「會共同扶養小孩」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面