她「LINE置頂自己」揭神級功用　網讚：比行事曆、iCloud好用

▲大多數台灣人都透過LINE與親友傳遞訊息，或者是與同事主管聯絡工作事項。 （圖／記者許力方攝）

記者周偉承／綜合報導

出社會後，除了日常生活瑣事外，還需要記許多工作相關的事情，人腦容量往往不堪負荷，大多數人就會將待辦事項暫時記錄在電腦或手機行事曆裡，不過人一忙，還是有可能忘記打開行事曆確認什麼事還沒做。日前有網友分享自己的小妙招，就是在LINE裡創建「1人群組」並置頂，沒想到引起不少人共鳴。

「大家會不會自己在LINE弄一個只有自己的群組，然後記一些臨時要用的資料或是待辦事項？」原PO好奇在Dcard提問，她提到，因為每天都會打開LINE回訊息，就會順便點開1人群組確認待辦事項，如果電腦或iPad也有登入LINE，就可以即時互傳資料，不用等iCloud慢慢上傳，而且因為會保留紀錄，所以也比Airdrop方便。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲許多網友會在LINE創建「1人群組」丟待辦資料。 （圖／記者周偉承翻攝）

原PO一發問，很快地吸引許多「同道中人」留言回覆，「會欸，因為賴是最常開的」、「我弄了大概10個」、「我也有一個只有自己的群組，記事本、相簿等都可以分類很讚」、「我也會！把自己需要的資料或是提醒事項紀錄在那邊，很方便」、「我弄了一個專門放想去吃的店的連結」、「我也有創一個只有我自己一個人的群組，裡面除了待辦事項，還有各家小吃店或飲料店的菜單和各個網站或遊戲的帳密」、「我以為只有自己會這樣耶，沒想到大家都會」。

許多網友也分享自己的用法，「我唯一置頂就是這個XD 而且還可以充當相簿放照片，待辦事項結束可以直接刪除不佔版面」、「我就弄了三個，一個是非常重要的待辦事項（群組），一個是比較不重要的待辦事項或是要弄到電腦裡的資料（line keep）」「我還開了兩個，一個日常用，一個工作用，還把兩個都置頂」「電腦如果需要用到手機的照片，就直接在手機上傳在這個聊天室，然後在電腦上直接下載就好覺得超方便」、「我是置頂前女友欸，他把我封鎖後就變成我的筆記室，論文的資料跟小重點都丟在那邊」。

