500元五倍券可換1000元嘉倍券　1萬7千份26日全數兌換完

▲非嘉義市民專屬嘉倍券兩週全數兌換完畢。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府為振興產業，自110年11月15日 起開放辦理滿千送百、好康「嘉」倍活動，不管是不是嘉義市民，都有專屬的振興方案，其中針對非嘉義市民所推出的嘉倍券更是反應熱烈，每日早上8:30發放號碼牌前就已有許多人前往市府排隊，特別在本周冷空氣南下的這幾天，市府擔心天氣溫度驟降，特意開放民眾進入大廳等候，讓民眾更溫馨，針對非嘉義市民共計17,000份限量嘉倍券26日全數兌換完畢。

嘉義市政府建設處表示，近期嘉義市政府所推出的振興好康大放送，讓所有人都有機會可以受惠，除了嘉義市民特享的振興消費金2,000元，加上滿千送百最多500元，一個市民可以最多領到2,500現金；另外針對外縣市民眾推出嘉倍券的活動，非嘉義市民持500元五倍券可換1,000元嘉倍券，讓外縣市民眾來嘉義市享受滿滿幸福城市旅遊經驗。

嘉倍券的特約店家總共超過680家，包含家樂福、HOLA以及7-ELEVEN等連鎖商家，也有嘉義特色甜點咖啡店、餐廳等大量店家供大家選擇。除此之外，觀光旅遊最不可或缺住的問題，許多高級飯店也加入嘉倍券特約店家行列，可使用嘉倍券直接折抵房價，讓大家持嘉倍券遊嘉義，住五星級飯店也「有省錢」(台語)。

嘉倍券已兌換完畢，但針對嘉義市民的滿千送百活動依然持續兌換中，嘉義市民只要持11月1日起嘉義市店家消費發票1,000元即可兌換100元現金，最多每人可兌換500元，每日線上名額300名，現場排隊500名，總預算1800萬元兌完為止，歡迎嘉義市民可於星期一至星期五9:00-16:00至市政府辦理。更多的詳情資訊可持續關注「滿千送百 好康嘉倍」活動官方網站以及「2021嘉義市購物節」的FB。