嘉義市高中以下家長會會長+志工團團長　授證聯誼餐會熱鬧登場

▲嘉義市110學年度高級中等以下學校新、卸任家長會會長及志工團團長授證聯誼餐會。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府日前在耐斯王子大飯店舉辦110學年度高級中等以下學校新、卸任家長會會長及志工團團長授證聯誼餐會，與會人員計有嘉義市各公私立高中職、國中小及市立幼兒園校（園）長、新卸任家長會長及志工團團長及家長協會理監事等約240人。

市長黃敏惠表示，感謝各位卸任會長及團長在這一年來對學校的付出與奉獻，因為有你們對教育事物的關心與支持，學校事務才得以順利推動，並確保學校與家長之間的溝通與互動沒有障礙，將家長會及志工團的能量充分發揮，讓孩子們得到最好的關懷與照顧！而接續重責大任的新任會長及團長，在接任之前更已長期在家長會及志工團中奉獻心力，積極參與會務及團務，將孩子們視如己出，相信在未來的日子裡，學校一定能在大家的全力相挺下變的更好更棒，共同營造親師協力、和諧共榮的校園氛圍！

黃敏惠說，學校家長會是家長與學校之間的重要橋樑，除了挹注經費與提供建議外，更是學校穩健發展的堅實後盾，針對學校的未來願景與教學現場的不足，集思廣益結合社會資源來共同提升教育品質；而志工團的柔性能量更是學校處理繁瑣校務的得力助手，大大小小日常事務的推動都需要志工團的協助才能順利運轉，以全年無休的精神，守護孩子的健康安全、關心孩子的學業與品格發展。

嘉義市政府持續投注資源致力於打造最優質的教育環境，除了實現班班有冷氣、校校有保全的目標外，嘉義市在國際教育、閱讀教育、雙語教育、實驗教育、創客教育、在地特色課程等方面也都有亮眼的突破與表現；而西區全民運動館的興建與港坪運動公園等場館的優化，也有助於營造「全齡共享、世代宜居」的城市風采；今年因應疫情將科學168轉型為「科學在手/科學寶盒」的另類形式，更獲得各界的肯定與讚賞，這些創新與應變的作為，在在都需要公私協力才得以成功打造嘉義市的教育品牌，相信在新的學年度大家一定能繼續攜手前行，延續歷任會長及團長奠定的穩健基礎，共同為嘉義市的教育願景打拼奮鬥！