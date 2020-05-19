欠千萬賭債搶郵局10萬元　嘉義縣前家長會長「加重強盜罪」起訴

▲大林郵局黃姓搶嫌遭捕，嘉義地檢署19日依加重強盜罪起訴黃嫌，移送嘉義地院審理。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

曾任嘉義縣大林鎮某國小家長會長45歲黃姓男子，因積欠友人債務高達千萬，月初動起歪腦筋持刀行搶住家附近郵局，現場得手9萬1800元後逃逸。警方隔天將其逮捕歸案，嘉義地檢署19日依加重強盜罪起訴黃嫌，主任檢察官兼發言人蔡英俊表示，黃姓被告所涉強盜案件，經檢察官偵查終結，19日上午提起公訴，送由嘉義地院審理。

▲大林郵局黃姓搶嫌月初犯罪身影被拍下。（圖／記者翁伊森翻攝）

起訴書指出，黃嫌曾有故買贓物、竊佔及2次不能安全駕駛致交通危險等 前科（於本案均不構成累犯），詎其仍不知悔改，又因積欠 鉅額債務而需款孔急，乃意圖為自己不法之所有，基於加重 強盜之犯意，於民國109年5月7日下午4時20分許，全身穿戴 白色半罩式安全帽，步行前往大林鎮中山路郵局內行搶，並亮刀抵住林姓志工後頸，另持裝有消毒水、衛生紙揉成條狀之玻璃瓶佯為汽油彈。

▲黃姓搶嫌逃逸過程更試圖遮蔽監視器拍攝。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃嫌先以國語大喊「搶劫」、「把錢拿出來」及以台語大 喊「不把錢拿出來我就要刺下去」等語，並將白色塑膠袋丟 向5號櫃臺上作為裝錢之用，以此強暴、脅迫之方式，使在場大林中山路謝姓郵局經理不能抗拒，先將部分現金放 在2號櫃臺上，黃嫌又嫌太少，恫稱：「再拿出來、再拿出 來」、「不把錢拿出來我就要刺下去」等語，逼得謝姓經理再將部分現金放在2號櫃檯上，惟黃嫌仍喊「再拿錢出來」，謝回稱：「好了啦」，黃嫌才將櫃檯上現金共計9萬1800元裝進白色塑膠袋內，尚有1萬2400元散落在地未及取走；黃嫌得手後，逃離現場，當日下午5時許，將贓款交由不知情之母親轉交不知情債主還債。



起訴書指出，警方案發後根據相關監視器畫面查出黃嫌涉嫌重大，而與黃嫌聯繫，黃嫌坦承因簽賭欠債才會鎖定住家不遠的郵局犯案，並於隔日上午11時12分許主動向警方投案，警方隨後在其住所扣得相關作案物證。

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