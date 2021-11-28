三軍將官異動一次看！　周廣齊接掌憲兵指揮官

▲國安局特勤中心副指揮官周廣齊。（圖／記者湯興漢攝）



記者陶本和／台北報導

軍方將領在12月1日有一波異動，憲兵指揮官黃金財中將接掌陸軍副司令，而國安局特勤中心副指揮官周廣齊則接掌憲兵指揮部。在空軍方面，空軍教準部指揮官孫連勝中將，則調任空軍副司令；海軍方面，王國強少將則調任海軍司令部副參謀長。

在這一波將官異動安排上，陸軍方面，憲兵指揮部指揮官黃金財調任陸軍副司令，由國安局特勤中心副指揮官周廣齊接掌憲兵。此外，憲兵202指揮官由陳致航少將接任，而憲兵參謀長則由于大任接掌。

在軍情局方面，陸軍上校李永康接掌通信處處長，而陳建議少將則升任花防部中將指揮官。其他方面，侯嘉倫掌陸軍官校校長、關指部指揮官由馬吉瑞接任，陸軍333旅旅長由林士偉調任，彭防部參謀長則由上校譚勇調任。

在海空軍方面，空軍教準部指揮官孫連勝調任空軍副司令；而海軍副參謀長則由王國強接任，海軍司令部計畫處處長由許志中接任，192艦隊長由劉寶文接任，海軍戰系廠長由陳昌蔚接任，而軍備局計評處處長為周忠恕接掌、海軍左營後勤支援指揮部指揮官則為高志雄上校升任。

三軍將官12月1日異動一次看：

【陸軍】

陸軍中將黃金財調陸軍副司令

陸軍中將周廣齊調憲兵指揮部指揮官

陸軍上校李永康調軍情局通信處處長（少將缺）

陸軍少將陳致航調憲兵202指揮官

陸軍少將于大任調憲兵指揮部參謀長

陸軍少將陳建義調花防部指揮官（中將缺）

陸軍少將侯嘉倫調陸官校長

陸軍少將馬吉瑞調關渡指揮部指揮官

陸軍少將林士偉調陸軍333旅旅長

陸軍上校譚勇調澎防部參謀長（少將缺）

【空軍】

空軍中將孫連勝調空軍副司令

【海軍】

海軍少將王國強調海軍司令部副參謀長

海軍少將許志中調海軍司令部處長

海軍少將劉寶文調192艦隊長

海軍少將陳昌蔚調海軍戰系廠長

海軍少將周忠恕調軍備局計畫處處長

海軍上校高志雄調海軍左營後勤支援指揮部指揮官（少將缺）