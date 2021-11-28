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Omicron全球警戒　佛奇：若已傳入美國不意外

▲▼佛奇（Anthony Fauci）。（圖／路透）

▲佛奇認為病毒傳播已到一定程度，美國可能也已有尚未被發現的Omicron病例。（圖／路透）

文／中央社記者江今葉華盛頓27日專電

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron新變異株來勢洶洶，全球高度警戒。儘管新變異株在美國尚未發現，但白宮防疫顧問佛奇表示，若是已傳入美國，他不會感到意外。

COVID-19新變種病毒株Omicron最早在南非及波札那發現，過去2週相關病例數在南非東北的豪登省快速攀升，取代原本流行的Delta變異株，預估可能成為下一波南非主流病毒株。包括香港、英國等地陸續傳出病例。

白宮官員今天表示，總統拜登（Joe Biden）已聽取有關Omicron的最新簡報。美國高階衛生官員與防疫小組則一直在監控Omicron的最新變化，並與全球各地衛生官員保持聯繫。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天也與南非外交部長潘道爾（Naledi Pandor）通電，就Omicron新變異病毒株交換意見，布林肯也讚揚南非科學家迅速發現新變異株，以及南非政府在訊息分享上的透明度。

儘管美國境內尚未發現Omicron變種病毒，美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇（Anthony Fauci）今天接受國家廣播公司（NBC）「今日週末」（Weekend Today）訪問時不諱言，Omicron變異株很可能已經傳入美國。

佛奇說，「如果是這樣，我不會感到驚訝。但我們現在還沒有發現」，但當病毒顯現「這種程度的傳播性」時，幾乎無法避免最後會全面蔓延」。

擔憂新變異株來勢洶洶，美國26日宣布自11月29日起限制南非等8國旅客入境，並呼籲民眾儘快施打疫苗追加劑。

對於旅遊禁令，佛奇表示，這是給美國爭取時間做出完善評估，不應引發恐慌，而是爭取時間填補目前尚不清楚的空白。公共衛生專家正試圖了解Omicron是否會導致更嚴重的症狀以及是否可能削弱疫苗保護力。

從南非快速蔓延的情況分析，佛奇表示擔憂，指出新變異株能使曾確診者再度感染，甚至讓已接種疫苗者被感染，說明必須密切關注且做好準備。

他呼籲民眾不要過度恐慌，但應繼續採取必要的預防措施，像是戴口罩、保持社交距離並避免大型室內聚會。佛奇也再次呼籲尚未接種疫苗的民眾儘快接種疫苗，已經接種的民眾也應當施打第三劑，以提高防護力。

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