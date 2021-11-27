饒舌歌手遭槍殺！他「狂發文嘲笑」血腥慘案　6天後遭當街擊斃

▲美國田納西州喜劇演員柴爾茲（Derrion Childs）遭槍殺。（圖／翻攝臉書Memphis Police Department est.1827、Derrion Dmuney Childs）

記者吳美依／綜合報導

美國36歲饒舌歌手小阿道夫（Young Dolph）17日購買餅乾時，突然遭人開槍，當場身亡，各界紛紛哀悼。當地21歲喜劇演員柴爾茲（Derrion Childs）卻在臉書發文「嘲笑」此事，未料他數天後也遭當街槍殺。

上述2案都發生在田納西州曼非斯（Memphis），小阿道夫的死訊傳開後，柴爾茲發文表示，「天啊，他們那群人剛剛殺了小阿道夫。我愛曼非斯，我們真是太流氓了。」文末還加上笑臉表情符號。

柴爾茲在另一篇貼文寫道，「如果你是曼非斯人，或者剛放棄偵破小阿道夫謀殺案的警察，這些傢伙來替我阿嬤上銬。」他還在小阿道夫死亡隔日發文表示，「如果我死掉的時候，新聞沒有把我列為曼非斯的傳奇，大家一定會恨他們。」

▲柴爾茲的貼文引發爭議。（圖／翻攝臉書Derrion Dmuney Childs、Memphis Police Department est.1827）



小阿道夫去世不到一周，警方又於23日接獲槍擊通報，現場3名受害者中，其中一人沒有受傷，另一人傷勢輕微，最後一人已經身亡，而唯一死者就是柴爾茲。根據警方公布的監視器畫面，嫌犯分別開著一輛黑色休旅車及一輛黑色吉普車犯案。

相關單位仍在調查小阿道夫及柴爾茲的謀殺案，且目前還沒有逮捕任何人。但不少人猜測，柴爾茲因為一系列嘲諷貼文，惹來報復殺機。

▲小阿道夫17日突然遭人槍殺，享年36歲。（圖／達志影像／美聯社）



小阿道夫2016年發行首張錄音室專輯，2020年更憑專輯《Rich Slave》登上Billboard 200專輯排行榜第4名，知名度頗高，廣受粉絲喜愛，未料遭遇死劫。警方公布槍手照片，其中一人拿著一把手槍，另一人揮舞著一把Draco AK-47；根據目擊者說法，他們站在對街的加油站時，聽見大約50聲槍響。

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