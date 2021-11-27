唱太嗨！25歲男KTV飆高音突「炸肺」　氣囊吼破慘送急診

▲不少年輕人會到KTV縱情高歌。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者蔡儀潔／綜合報導

不少年輕人會到KTV縱情高歌，但大陸湖南一名25歲的男子近日在唱《新貴妃醉酒》時，因飆高音突感胸口發悶，隔天更是呼吸困難，痛到無法行走，就醫發現是他用力過猛把氣囊「吼破了」，恐有生命危險。

▲阿哲飆高音導致氣胸。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，25歲的阿哲（化名）近日參加同事生日聚會，在KTV唱歌時點了一首歌曲《新貴妃醉酒》，不料在飆到高音部分時，突然感覺胸口發悶，提不上氣。

阿哲當晚回家後，右胸痛了一整夜，次日起床後更是呼吸困難，痛到無法行走，家人急忙送他到長沙市中心醫院急診科就診。

醫生檢查發現，男子本身患有肺病，右肺有多個肺大皰，即一種存在於肺臟組織里直徑大於1公分的氣囊，而他在唱歌時因為用力過猛，把氣囊吼破了，氣體由外界進入胸腔，將他的肺組織體積壓縮到原先的15%，若不及時處理，很可能會危及生命。

醫護人員隨後為阿哲進行肺大皰切除術。手術後，阿哲恢復良好，並於26日出院。

長沙市中心醫院心胸外科主任醫師楊繼承表示，該男子所患的病名為自發性氣胸，多發於瘦高體型的年輕男性，劇烈運動、咳嗽或大聲唱歌後容易發作。

楊繼承建議，瘦高體型的人群平時可以多吃點粗纖維食物，比如水果、燕麥和大麥，並適當進行有氧運動，比如慢跑、太極、游泳、快走、有氧操等；一旦出現胸悶、呼吸困難、胸痛等症狀時，要及時到醫院檢查處理。