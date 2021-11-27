　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

唱太嗨！25歲男KTV飆高音突「炸肺」　氣囊吼破慘送急診

▲卡啦OK,卡拉OK,KTV,麥克風。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲不少年輕人會到KTV縱情高歌。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者蔡儀潔／綜合報導

不少年輕人會到KTV縱情高歌，但大陸湖南一名25歲的男子近日在唱《新貴妃醉酒》時，因飆高音突感胸口發悶，隔天更是呼吸困難，痛到無法行走，就醫發現是他用力過猛把氣囊「吼破了」，恐有生命危險。

▲▼ 唱歌炸肺。（圖／翻攝自微博）

▲阿哲飆高音導致氣胸。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，25歲的阿哲（化名）近日參加同事生日聚會，在KTV唱歌時點了一首歌曲《新貴妃醉酒》，不料在飆到高音部分時，突然感覺胸口發悶，提不上氣。

阿哲當晚回家後，右胸痛了一整夜，次日起床後更是呼吸困難，痛到無法行走，家人急忙送他到長沙市中心醫院急診科就診。

醫生檢查發現，男子本身患有肺病，右肺有多個肺大皰，即一種存在於肺臟組織里直徑大於1公分的氣囊，而他在唱歌時因為用力過猛，把氣囊吼破了，氣體由外界進入胸腔，將他的肺組織體積壓縮到原先的15%，若不及時處理，很可能會危及生命。

醫護人員隨後為阿哲進行肺大皰切除術。手術後，阿哲恢復良好，並於26日出院。

長沙市中心醫院心胸外科主任醫師楊繼承表示，該男子所患的病名為自發性氣胸，多發於瘦高體型的年輕男性，劇烈運動、咳嗽或大聲唱歌後容易發作。

楊繼承建議，瘦高體型的人群平時可以多吃點粗纖維食物，比如水果、燕麥和大麥，並適當進行有氧運動，比如慢跑、太極、游泳、快走、有氧操等；一旦出現胸悶、呼吸困難、胸痛等症狀時，要及時到醫院檢查處理。

►少女下廚必備「甩油神器」！

ET快訊
金馬／龍劭華來不及參加！　女兒代亡父出征「1句話惹淚崩」
女神許瑋甯來了！　「前後全開」火辣身材看光光
快訊／千萬R8超跑撞電桿「車尾全爛」　副駕21歲女宣告死亡
22歲校花女神絕美現身金馬　媽媽是大咖女星
首次扛下金馬典禮主持！林柏宏全黑西裝帥氣登場
張志豪現身總冠軍戰！　滿場球迷歡呼好感動
金馬紅毯主持人登場！　楊千霈一轉身「美背挖空到水蛇腰」
奧迪R8飄移畫面曝！下秒撞爛　21歲副駕女命危

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

唱太嗨！25歲男KTV飆高音突「炸肺」　氣囊吼破慘送急診

香港再增3例輸入確診　均感染L452R變種毒株

陸左派猛攻聯想「列6宗罪」　分析：背後有引導默許

熱戀情侶太嗨猛舔！下秒「啵」她耳膜被吸破　慘變傳導性耳聾

畢業入選華為「天才少年」年薪880萬　超狂新人2年破業界+學界極限

防新變種病毒Omicron入侵！　香港禁止非洲8國非港人入境

美甲店老闆睡夢中遭砍56刀！女兒目睹她慘死「被血噴滿臉」

立陶宛台灣代表處設立　王毅公開表態：公然政治挑釁

澳門400億大亨洗米華涉中國內地開賭場　溫州檢方下令拘捕

玻璃棧道地板碎裂！她逛到一半「高空墜下」　枯枝救了一命

白靈激突抱怨「隔離不能做♥」：自由真好！　突然「跪地跳舞」跟李國煌大鬧記者會XD

退休警路邊停車突被年輕警盤查　他開電學弟：37素質都這樣嗎？

西裝男搭火車坐親子車廂被勸離　列車長提醒遭嗆：公家機關多Ｘ？

葬儀社在公寓每晚「拎拎拎」招魂　樓梯遇骨灰罈白幡住戶又氣又怕

鄧佳華跑外送存錢當YouTuber　連千毅不看好：連交通工具都無

原住民媽媽「療癒級嗓音」唱神曲　轉音超輕鬆！網讚：這尾音太舒服

騎士不滿被按喇叭竟「急煞攔車」　狂踹自家車洩憤...路人全看傻眼

已經坐特別座了...還睡到翻桌！　瞌睡弟「夢到掉懸崖」全班笑歪

養殖場千金7秒神剝蝦男友看傻！　幫剝7年覺得被騙...萬人朝聖搶學

歐陽娣娣出道陸劇爆虐待！貓咪摔落「背部著地臉僵硬」陸網嗆：抵制

唱太嗨！25歲男KTV飆高音突「炸肺」　氣囊吼破慘送急診

香港再增3例輸入確診　均感染L452R變種毒株

陸左派猛攻聯想「列6宗罪」　分析：背後有引導默許

熱戀情侶太嗨猛舔！下秒「啵」她耳膜被吸破　慘變傳導性耳聾

畢業入選華為「天才少年」年薪880萬　超狂新人2年破業界+學界極限

防新變種病毒Omicron入侵！　香港禁止非洲8國非港人入境

美甲店老闆睡夢中遭砍56刀！女兒目睹她慘死「被血噴滿臉」

立陶宛台灣代表處設立　王毅公開表態：公然政治挑釁

澳門400億大亨洗米華涉中國內地開賭場　溫州檢方下令拘捕

玻璃棧道地板碎裂！她逛到一半「高空墜下」　枯枝救了一命

金馬・紅毯／林柏宏、劉冠廷都把「點點」藏身上！俏皮細節隔空拼帥

露臉！健康暨高齡友善城市卓越獎落台東　另獲5項獎全國第一

金馬紅毯／怪物新人李沐尺度大開！　「胸前整片挖空」辣到驚豔

美味才是勝出關鍵！台東鬼頭刀創意料理總決賽　優勝名單揭曉

推動環保夜市減廢！台東輔導四維夜市轉型　19家攤商獲認證

批綠營曲解反萊豬為反美豬　民眾黨：對美豬失信心反傷台美關係

金馬紅毯／《詭扯》劉冠廷興奮踏紅毯還「變換隊形」！　網全萌翻

蔡英文驚喜現身台灣大賽！蔡其昌手拿2隊加油棒　全新金盃亮相

金馬紅毯／女神許瑋甯來了！　「前後全開」白皙火辣身材全被看光

金馬獎／龍劭華來不及參加！　女兒代亡父出征「1句話惹淚崩」　

大陸熱門新聞

老闆急外出！客人DIY拉麵主動付錢

玻璃棧道地板碎裂！她逛到一半高空墜下

美甲店老闆遭砍56刀！女兒目睹被血噴滿臉

懷孕罹癌…醫問：保大人還小孩？尪冷血回「都不要」

華為超狂新人年薪880萬　2年破極限

18歲嫩妹往樓下丟大便　一樓採光罩全是屎

澳門百億大亨洗米華涉中國內地開賭場　溫州檢方下令拘捕

死後翻身？萬曆皇帝「屍身呈詭異姿勢」專家揭驚人原因

立陶宛台灣代表處設立　王毅：公然政治挑釁

港新增3例輸入確診　均涉L452R毒株

獼猴暴動繁殖爬30F大樓打劫　砸窗進房對峙1hr

24歲網紅被丈夫殺害 抖音擁15萬粉絲...疑遭分屍藏冰箱

香港2人感染新變異Nu　或從愛滋患者體內進化出現

深圳跨境電商巨頭墨燦倒閉　供應商上門討款驚見「人去樓空」

更多熱門

相關新聞

醫證實洗澡唱歌：可減輕身體發炎

醫證實洗澡唱歌：可減輕身體發炎

現代人喜歡利用洗澡時間來高歌一曲，甚至直接在浴室開起個人演唱會，彷彿一天煩惱也瞬間消失。胸腔暨重症專科醫師黃軒就在臉書問大家，有沒有發現在浴室或電梯唱歌，「你的唱歌變好聽了？」

好奇公設使用頻率！住戶嘆：10年僅12次

好奇公設使用頻率！住戶嘆：10年僅12次

女友被嗆聲引爆黑幫成員「錢櫃大亂鬥」！

女友被嗆聲引爆黑幫成員「錢櫃大亂鬥」！

雲林連2起暴力案件　張麗善道歉

雲林連2起暴力案件　張麗善道歉

雲林虎尾KTV唱歌引口角約戰　1人下巴遭擊碎

雲林虎尾KTV唱歌引口角約戰　1人下巴遭擊碎

關鍵字：

ktv唱歌卡拉ok氣胸

讀者迴響

熱門新聞

好市多黑五格鬥片　正義哥一拳KO插隊男

黑五「好市多變格鬥台」　2壯碩男互揍！

男星引退「收垃圾維生」曾娶國民女神

網紅暨大演講「感謝狀丟垃圾桶」被轟爆　刪限動道歉

印度神童又中　還有5預言剉咧等

新變種Omicron威力勝Delta　急診醫：最快兩週爆發

比韋小寶還猛！高富帥一次娶回8嬌妻

頭期款掏空積蓄！她住毛胚屋嘆：有房了

老闆急外出！客人DIY拉麵主動付錢

鄧佳華「雨天送外賣」　真的騎YouBike

「主婦界皇太子」男星認了是渣男！隱瞞離婚4年　搞大女友肚子又流產

李光洙頒獎「全是笑哏」　好友趙寅成、宋仲基台下笑歪

這5星座明年「工作運衰到哭」！業績狂跌、粗心犯錯

存款3000萬「工程師想賣竹北房」　原因心酸

超兇AV女優引退成上班族！　「真實年齡」揭事務所內幕

更多

最夯影音

更多
白靈激突抱怨「隔離不能做♥」：自由真好！　突然「跪地跳舞」跟李國煌大鬧記者會XD

白靈激突抱怨「隔離不能做♥」：自由真好！　突然「跪地跳舞」跟李國煌大鬧記者會XD
退休警路邊停車突被年輕警盤查　他開電學弟：37素質都這樣嗎？

退休警路邊停車突被年輕警盤查　他開電學弟：37素質都這樣嗎？

西裝男搭火車坐親子車廂被勸離　列車長提醒遭嗆：公家機關多Ｘ？

西裝男搭火車坐親子車廂被勸離　列車長提醒遭嗆：公家機關多Ｘ？

葬儀社在公寓每晚「拎拎拎」招魂　樓梯遇骨灰罈白幡住戶又氣又怕

葬儀社在公寓每晚「拎拎拎」招魂　樓梯遇骨灰罈白幡住戶又氣又怕

鄧佳華跑外送存錢當YouTuber　連千毅不看好：連交通工具都無

鄧佳華跑外送存錢當YouTuber　連千毅不看好：連交通工具都無

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面