阿嬤感恩節誤傳簡訊！「陌生孫子」被收編...連6年回家吃飯

▲一封誤傳的簡訊卻成就了連續6年的感恩節佳話。（圖／翻攝自Twitter／Jamal Hinton）

實習記者黃品臻／綜合報導

美國一位阿嬤在2016年因為誤傳一封簡訊，竟意外收編了一個「孫子」，至今為止的6年時間，這個「孫子」都會到阿嬤家與其他家人共進感恩節晚餐，這段故事也成為流傳全美的佳話，全國性新聞媒體每年都會更新這對無血緣嬤孫的狀況。

住在亞利桑那州的丹奇（Wanda Dench）2016年原本是要傳簡訊給孫子共進感恩節大餐的訊息，不料孫子換了手機號碼，訊息就誤傳給了當年17歲的少年辛頓（Jamal Hinton），但這個錯誤反而意外牽起一段「忘年之交」。

如今這場美麗的誤會被地方媒體稱作「感恩節的傳統」，全國性媒體如有線電視新聞網（CNN）、福斯新聞（Fox News）、時人雜誌（People）等每年也都會更新進度。

今年即將年滿23歲的辛頓在感恩節當天，於推特上貼出與「阿嬤」丹奇的合照，並開心地表示這是第6年的感恩節晚餐，獲得超過46萬的按讚數，而他在本月15日貼出與丹奇相約感恩節再聚的推文更超過125個按讚數。

Today marks our 6th Thanksgiving together pic.twitter.com/6xas8EVsiM — Jamal Hinton (@Jamalhinton12) November 25, 2021

We are all set for year 6! pic.twitter.com/wEQioizWGd — Jamal Hinton (@Jamalhinton12) November 14, 2021

唯一美中不足的是，丹奇的丈夫朗尼（Lonnie）去年因感染新冠肺炎去世了，這是這對嬤孫第一年過著沒有朗尼的感恩節，儘管如此，今年與辛頓和他女友合照時，丹奇仍帶著丈夫的照片一起入鏡。

在亞利桑那州地方媒體「azfamily.com」的訪談中，丹奇表示很感謝社群媒體上來自世界各地的支持，陪伴她度過這段傷心難過的日子。而這段因誤會而起的溫馨故事被大多數人熟知後，丹奇在街上也經常被認出來，對此她認為，「這是一段讓人感覺很美好的故事，人們需要這樣的故事」。

回想當年若沒有繼續邀請辛頓來家裡，丹奇表示，「那樣我就會錯過一段美好的關係」。她也說，「這些年來我對年輕一代的看法改變了很多，我並沒有改變他們的生活，而是他們改變了我的生活。」