阿嬤感恩節誤傳簡訊！「陌生孫子」被收編...連6年回家吃飯

▲一封誤傳的簡訊卻成就了連續6年的感恩節佳話。(圖/翻攝自Twitter/Jamal Hinton)

實習記者黃品臻/綜合報導

美國一位阿嬤在2016年因為誤傳一封簡訊,竟意外收編了一個「孫子」,至今為止的6年時間,這個「孫子」都會到阿嬤家與其他家人共進感恩節晚餐,這段故事也成為流傳全美的佳話,全國性新聞媒體每年都會更新這對無血緣嬤孫的狀況。

住在亞利桑那州的丹奇(Wanda Dench)2016年原本是要傳簡訊給孫子共進感恩節大餐的訊息,不料孫子換了手機號碼,訊息就誤傳給了當年17歲的少年辛頓(Jamal Hinton),但這個錯誤反而意外牽起一段「忘年之交」。

如今這場美麗的誤會被地方媒體稱作「感恩節的傳統」,全國性媒體如有線電視新聞網(CNN)、福斯新聞(Fox News)、時人雜誌(People)等每年也都會更新進度。

今年即將年滿23歲的辛頓在感恩節當天,於推特上貼出與「阿嬤」丹奇的合照,並開心地表示這是第6年的感恩節晚餐,獲得超過46萬的按讚數,而他在本月15日貼出與丹奇相約感恩節再聚的推文更超過125個按讚數。

Today marks our 6th Thanksgiving together pic.twitter.com/6xas8EVsiM

We are all set for year 6! pic.twitter.com/wEQioizWGd