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【廣編】電通行銷傳播集團752社會運動　2021感恩節正式在台啟動

▲▼電通行銷傳播集團752社會運動　2021感恩節正式在台啟動。

圖、文／電通行銷傳播集團提供

電通行銷傳播集團(dentsu)宣布在台啟動752社會運動，透過「752」這組代表「辛苦了」的數字密碼，提醒自己向默默付出卻經常被視為理所當然的醫護、警消、外送員、警衛、清潔人員、看護…等任何讓自己日常如常的大眾服務者，對他們的辛苦大聲說出「752」，讓他們能有機會獲得該有的肯定與感謝。

以實際行動率先響應752社會運動。2021年起，將每年的感恩節訂為台灣健康活力日(Wellness Day)，用一天的假期傳遞對一千多位夥伴們辛勤工作的感激。同時，電通也將結合客戶、夥伴與同仁一起發動從個人、意見領袖到企業端於線上線下的分享串連，每個人都可以運用影片、照片、圖片、文字等各種形式，在社群平台hashtag #752的主題標籤，向全世界表達對大眾服務者的感恩。

電通行銷傳播集團台灣執行長唐心慧表示：「電通深信，創造多元、公平與包容(DEI, Diversity, Equity & Inclusion)的價值，是建立一個健全完善社會文化與環境不可或缺的要素。唯有每個人用同理心增進對不同族群的彼此理解，才能讓所有人都能真正被尊重與被公平對待。因此，在感恩節這個特別的日子，電通正式在台啟動752社會運動 – 透過集團同仁的拋磚引玉，我們希望能為台灣社會挹注更多包容與多元的正能量。

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