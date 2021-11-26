板擦妹芸寶「美背」受傷了　治療師看30次驚見「翼狀肩胛」好嚴重

記者林彥臣／綜合報導

數學補教名師張旭日前將教學影片上傳至YouTube，而幫忙擦黑板的「芸寶」因傲人身材，吸引不少老司機的目光，甚至許多人表示對這個影片愛不釋手反覆觀看，就有一位物理治療師表示，自己看了影片30次之後，發現芸寶的背竟然受傷了，出現了很嚴重的「翼狀肩胛」。

▲「芸寶」擦黑板的影片，讓許多網友反覆觀看。（圖／翻攝自YouTube／數學老師張旭）



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「ATX 徒手治療研究室/洞見物理治療所」在臉書發文表示，翼狀肩胛的定義是肩胛骨沒有平貼在軀幹上，整個浮起來讓人可以從背部看到肩胛骨的輪廓。

「ATX 徒手治療研究室/洞見物理治療所」說，而翼狀肩胛通常也表示著肩胛骨的動作控制不佳，所以常常也是夾擠症候群的主因，造成翼狀肩胛通常最常見的原因就是前鋸肌失能，通常給予前鋸肌跟肩胛穩定的訓練會有好轉。

「ATX 徒手治療研究室/洞見物理治療所」分析，影片還有一個很值得探討的點，就是翼狀肩胛常常是動作的時候才會出現，而靜止狀態常常肩胛骨看起來是平貼住的，但一抬手，肩胛就會浮起來。

▲治療師表示看了30次，發現芸寶的背受傷了。（圖／翻攝自YouTube／數學老師張旭）



「ATX 徒手治療研究室/洞見物理治療所」說 ，「這也是我們常強調的，動態的穩定其實常常比靜態穩定重要。該不會這個影片以後會被我拿來當作跟病人解釋肩胛動作的影片吧.....」。

▲治療師說，以後該不會要用這個影片當範例解釋。（圖／翻攝自YouTube／數學老師張旭）



「ATX 徒手治療研究室/洞見物理治療所」以更簡單的方式解釋，就是背部的小肌群力量或是控制不夠，讓肩胛骨產生錯誤的動作。

數學老師張旭對此留言表示，「我最近工作到右腰背很痛，這個也能找你們看嗎？」

「ATX 徒手治療研究室/洞見物理治療所」則回應張旭，「不過我在想，會不會擦黑板的比較需要來治療呢？」

其他網友對這則PO文留言表示，「我們真的只是就學術觀點去⋯⋯」、「重點是看了30遍」、「你是說看到第三十次時忽然聖人模式才看出來的嗎」、「我需要影片，為了醫學研究」、「這影片多方面長知識欸」。

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